不捨食物浪費！日女高中生當社長賣大福　拯救「醜蔬果」

我是廣告 請繼續往下閱讀
華香認為世界上仍有許多人挨餓，「我們卻把可以吃的蔬果丟掉，這樣真的好嗎？」因此她從小就懷抱著「要改變這樣現象」的心願，努力存下零用錢。一直到了2021年6月，當時才15歲的華香拿出積攢好幾年的零用錢，再加上爸爸贊助的費用，耗資共300萬日圓，在東京申請成立一間專門經營餐飲以及農產品加工販賣的公司，並取名為「Soffione」，即為義大利文中的「蒲公英」之意，華香表示「蒲公英雖然不是特別華美的花朵，但每株蒲公英的根長達1公尺以上。」希望自己開設的這間公司能像蒲公英一樣堅忍不拔，具有被信賴且頑強的生命力。
除了設立「Soffione」以外，華香還與老家金澤當地十分有名的水果大福店「凜凜堂」簽下加盟約，在東京經堂開設一間水果大福店，在店內販售十分多種類的水果大福，除了常見的草莓之外，還有鳳梨、橘子以及麝香葡萄口味，且每個只要500日圓，一開幕就受到當地民眾的歡迎。
目前仍為學生的華香，為了經營自己創立的事業，決定不在老家金澤就讀普通高中，而是隻身一人前往東京，並且報考當地高中的函授學校，白天專心處理店務，並利用空檔努力學習。當時華香每天早上11點就要到「凜凜堂」開店，將當天現做的300個水果大福全賣完才能夠打烊。所幸華香的爸爸十分支持她開店的想法，不僅幫忙出資，也能夠在批發食材上幫忙照料，而華香從小在家就受到耳濡目染，有足夠的能力選辨水果，能夠自己預定全國當季水果，並且在每天早上將水果製作成水果大福。
雖然有許多水果製成的甜點，但華香會選擇將水果大福作為創業的商品，其實也有一番考量。華香表示「水果大福不僅拍照好看，更是老人家會喜歡的口味」。年輕人購買內藏鮮豔顏色的水果大福後，拍照到社群網站，幫他們做宣傳、增加曝光度，但口味保持過去傳統風味，讓老人家也會願意掏出錢包購買。而華香的策略也著實見效，在開幕的第一天，門口就排滿人潮，300個大福不到兩小時全賣光，即使後續華香緊急趕工追加了100個水果大福，仍在30分鐘內被一掃而空。
如今已經升上高二、已經17歲的華香與「凜凜堂」加盟契約已經結束，但他並未選擇退出，而是利用原本的店面，開設屬於自己的品牌，並以自己的名字作為延伸，將店名取做「華果」，更有著「好吃的蔬果中都有花（華）」的意思，希望顧客吃到好吃的水果時，會有心中開滿花田的幸福感。
新店面延續先前「凜凜堂」，將水果大福作為招牌，但華香將內餡改為金澤特有的白豆餡，再包入新鮮水果，為水果大福增添風味。除此之外，華香還推出了水果羊羹，以及廟會常見的蘋果糖，值得注意的是，蘋果糖大多都是一整顆蘋果裹上糖漿，因此蘋果的外觀不免會成為重點，但華香為了使用「醜蔬果」，便將蘋果糖切塊，並灑上了石川縣能登採集的鹽，淡化蘋果原先的外觀，更為蘋果糖增添風味以及食用容易度。