元宵賞燈要帶傘！中部以北有雨 週四西半部轉晴後再變天
中央氣象局指出，今（5）日華南雲雨區帶來較多的水氣，北部及東半部地區降雨機率高，中部地區亦有零星降雨的可能，南部地區雲量較多；溫度方面，東北季風減弱，但是因為雲量較多的關係，氣溫變化不大，各地夜晚清晨低溫約16到19度，北臺灣高溫18到21度，其他地區高溫22到25度，南部內陸地區高溫可以來到27、28度。
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根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨華南鋒前雲系東移、伴隨降水回波，苗栗以北及東半部受影響。今晨氣溫比昨晨略升，截至5：03本島縣市的平地最低氣溫為台中(清水區)的14.3度；其他各地區平地最低氣溫：北部(新北石門區)15.4度，南部(台南南化區)15.2度，東部(花蓮壽豐鄉)15.8度。
吳德榮指出，最新(4日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，元宵（5日）及明（6）日鋒面前雲系影響，北部及東半部有局部雨，中部雲量增多、有局部短暫飄雨的機率。今日北稍涼，中南部白天微熱、晚偏涼，各地區平地氣溫：北部15至21度，中部14至28度，南部15至30度，東部16至27度。
吳德榮說，最新模式模擬顯示，週二（7日）北部及東半部仍有局部雨，氣溫略降。週三（8日）好轉，北部短暫雨後多雲，東半部有局部短暫雨的機率。週四（9日）空檔，西晴、東偶有局部短暫雨的機率，氣溫回升，日夜溫差大。週五、六（10、11日）另一鋒面通過，中部以北天氣轉變。模式愈近期末，模擬的「不確定性」愈大，應持續觀察最新資料。（編輯：孫唯容）