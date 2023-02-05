美軍戰機AIM-9X飛彈擊落中國偵查氣球　國軍年初採購百枚

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根據我國國防部今年1月11日發布採購公告「F-16型機制空武器」採購案，內容是100枚AIM-9X Block II響尾蛇空對空戰術飛彈，金額新台幣23億9406萬3292元，將採分批交運，預估在2030年底前全數運抵台灣，部署於台東志航基地。
1958年9月24日，我國空軍在台灣海峽上空與解放軍爆發空戰（史稱「九二四空戰」），空軍新竹基地的F-86軍刀機發射AIM-9B飛彈擊落共軍8架殲-5戰機，創下響尾蛇飛彈首次空戰紀錄。
21世紀推出的AIM-9X使用焦平陣列尋標器，以熱成像方式辨識目標，取代了原先光網掃描的搜索追蹤模式，其靈敏度能夠感應到敵機座艙內電子儀器所散出的熱源，配合全新設計紅外線影像尋標頭與導引系統，搭配彈體，縮小的彈翼使空氣阻力更低，新控制面與燃氣舵等，可以說是全新設計、新世代的響尾蛇飛彈，堪稱「全方位攻擊飛彈」。
AIM-9X具備離軸射擊能力與向量噴嘴，能夠向左、向右90度發射，搭配聯合頭盔瞄準系統（JHMCS），即便超過飛彈尋標頭的搜索範圍，也可以直接發射，等於是飛行員「看到哪、打到哪」，堪稱最強短程空對空飛彈。
AIM-9X飛彈2003年11月達到「初始操作能力」（Initial Operating Capability），正式服役。2015年製造商雷神公司推出AIM-9X BlockII或稱為AIM-9X-2，與AIM-9X Block I最大提升處為採用與AIM-120 先進中程空對空飛彈一樣的資料鏈，具有「發射後再鎖定」（Lock-On After Launch）能力，可以讓F-35、F-22等隱形戰機避免打開彈艙發射準備時間過長，增加被雷達偵測的機率。
空軍在2016年採購140枚AIM-9X飛彈與56枚訓練彈，供嘉義與花蓮基地F-16戰機使用，由於AIM-9X飛彈有限，空軍F-16戰機仍大量使用舊型AIM-9M飛彈。國軍新購100枚AIM-9X BlockII飛彈，搭配新購66架F-16V戰機，可進一步增強空軍戰力。