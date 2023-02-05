兔年多頭氣勢旺　外資單週回補台股逾千萬、史上第二高

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三大法人方面，本週土洋法人全數站在買方，外資與投信更是天天回補，統計外資本週買超金額高達1195.59億元，為台股史上第二高外資單週買超水位，僅次於2005年12月底的1437億元，投信則持續回補69.3億元，自營商同期買超80.52億元，三大法人合計買超台股1345.4億元。
孫傳恕指出，1月以來，隨著外資等法人資金歸隊，加上美股整體投資氣氛好轉，帶動台股1月大漲7.98%，且兔年開紅盤後台股先是反映過年期間的美國就業市場良好，近期又有市場對於美國今年升息預期降低的利多，多頭漲勢熱度維持，吸引外資持續大舉回補。
自1月5日以來外資已經連續14個交易日買超台股，累計買超金額達2503.09億元之多，若以單月計算，光是1月外資回補台股2007.5億元，改寫歷史單月買超金額次高紀錄。
孫傳恕接續說道，由於這波買盤主要聚焦去年遭大舉賣超、表現落後的電子類股，推升年迄今半導體指數強彈20.46%，漲幅居各類股之首，進而帶動三大指數中的電子指數漲幅高達14.59%，率先站回年線之上，遠優於同期金融指數的4.41%，以及傳產指數的4.23%。
他分析，這波資金出現明顯轉向，主要是美元走緩，1月美元指數自12月CPI 降幅再優於預期後，從104略降至102，且美十年公債殖利率從前次的3.7%下降，帶動資金回補包括台股在內的新興國家，而台股因為與美股、全球景氣具有高度連動，因此本波反彈走勢率先受惠。
孫傳恕認為，本週FOMC會議結果符合預期，且聯準會主席鮑爾釋出較為樂觀的態度，加權指數也順利站穩年線之上，類股間呈現健康輪動，有利這波多頭延續，但因短線漲幅不小且美國超級財報週仍在進行，仍須留意漲多後的獲利賣壓。