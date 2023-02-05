名家論壇》鄭仲嵐／岸田文雄訪烏的「現實面困難」為何？

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2月24日就是俄國侵略烏克蘭滿一週年，以歐美自由民主陣營為主的G7國家，預計將舉辦線上峰會，重申對烏克蘭的堅定支持。
一年以來，無論是烏俄兩國都是損失慘重，能源與糧食價格也讓全世界受到衝擊。歐美各國除了表態譴責俄國、支持烏克蘭外，許多時任的領袖級人物，都紛紛前往烏克蘭首都基輔與總統澤倫斯基會面，表達力挺態度。而最近，日本首相岸田文雄是否能訪問烏克蘭，也成為國內熱議話題。
該件邀訪起因，是在年初的1月6日，岸田文雄與澤倫斯基進行約30分鐘電話會談。會議中岸田表示日本將提供烏克蘭各項民用物資支援，幫助渡過寒冬難關。目前烏國境內基礎設施持續受到俄國轟炸，斷水斷電等讓民間社會陷入困境，澤倫斯基除了表達謝意外，也當面邀請岸田文雄務必來基輔進行國是訪問。
岸田隨後對日本記者團表示「雖然暫時沒有任何的規劃，但我們會衡量各種狀況後做出回應」。而在隨後1月22日時，岸田內閣的副官房長官木原誠二在接受電視台專訪時也稱「我們一定會好好對此研究規劃」，隨後各家媒體紛紛報導，引述首相官邸多位幹部的回應稱，預計在2月24日侵略滿一年前後進行國事訪問。
一旦岸田文雄能訪問烏克蘭，將是英、加、德、法、義後，第6個訪問基輔的G7領袖。不過隨後岸田能否順利訪問烏克蘭，不少問題陸續浮現檯面。
訪問基輔的困難點
首先就是安全維護的問題。前述G7國家領袖前往基輔時，都會帶有大批隨扈，部分是軍人背景、另外則是國安團隊與警察部隊，考量烏國情勢，都是主客兩方各自負擔部分人力。而依據日本現行法律，自衛隊雖然可以派遣到國外進行維和，但卻沒有法源依據可以進行隨扈般「戒備」，成為難題。
加上如果岸田是於侵略一年前後訪烏克蘭，烏國國安單位先前也強調，難保俄國不會趁著侵略一年前夕，進行部分大規模攻擊。假若基輔或周遭到時也在範圍內，那將成為國際的大事件，木原誠二隨後也稱「因為是發生紛爭的地區，因此安心安全是最重要的」。
再來就是訪問時一定要極其機密，如同先前前英國首相強生訪問基輔時，就是在迅雷不及掩耳地情況下訪問，並透過搭火車過境等，讓飛機移動不易被察覺。但岸田如果要於2月中下旬前往烏克蘭，當時正時值國會開議，勢必要請假三天左右。一但請假被發現，就算有先跟媒體約法三章，但消息還是很容易走漏，形成國安危機。
加上前往烏克蘭，當下最快的方式就是飛往波蘭華沙後轉陸路進烏國國境，從日本飛不只要避過烏國領空，甚至俄國、中國領空都要避免，無形間增加移動時間。如何確保至少「穩定的三天空擋」成為高難度挑戰。
岸田本人衡量決定
因此，如果日烏兩國元首要見面，相對容易的解決方案就是在2月24日的G7網路峰會上，也邀請澤倫斯基線上與會。其中，也一度出現岸田與澤倫斯基有望於美國紐約面對面舉行峰會等提案。不過這麼一來，就變成澤倫斯基要離開烏克蘭到美國一趟，對於烏國的局勢來說，未必是最好選項。
目前G7除了日本外，還有美國總統拜登尚未前往基輔當地訪問。但相比下，美國的國務卿布林肯與前眾議院議長裴洛西等先前都去過基輔，日本則是尚未有一個大官與會，明顯需要有人以實際現身表達支持態度。
日本大學的危機管理學部教授福田充，面對《朝日新聞》採訪時就認為，岸田文雄能基輔訪問固然重要，也可以顯現日方人道與經濟支援的用心，但過去1983年也曾發生緬甸仰光針對國外領袖訪問時進行恐怖襲擊，必須小心謹慎。而強生當時的訪問不僅是精心計算、甚至帶有點演出成分，但確實收到效果，可說是成功範本。
但最終會如何決定，還是要端看岸田文雄本人想法，而他確實對「親訪基輔」一事有其堅持。日本在二戰後，就未有首相曾親赴戰地訪問，如果岸田成行，將成為首例。面對戰場瞬息萬變局勢，是否有必要暫停國會內的辯論，冒險前往當地，同時也將左右岸田文雄的聲望。
●作者：鄭仲嵐／駐日本東京記者。1985年生。畢業於英國倫敦大學亞非學院，過去任職台灣的電視臺，現定期供稿給BBC中文、德國之聲中文與鳴人堂、關鍵評論網等台灣媒體。
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