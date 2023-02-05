幕後夜電英雄台電出動600人　點亮史上最大規模台灣燈會

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台電近日表示，要讓超過300件燈飾作品在台北12個行政區各大商圈高樓、街道巷弄間順利點亮，除了必須增加電力供應，同時還得兼顧既有的穩定用電，背後靠得是近600位台電人出動，檢測約300處供電設備，並經歷無數摸黑夜晚，於35個供電重點位置新設、擴增變壓器，堪稱是「夜『電』英雄」。
台電指出，燈節大型活動需臨時額外用電，若單純使用柴油發電機，恐有供電不穩、噪音及空污等情況，因而台電會在活動開始前即配合地方政府、主辦單位預先設置供電所需變壓器、電纜線路與電表等設備。
台灣燈會23年後回到台北主辦，規模更勝以往，台電說明，北市府自2021年底提出燈會規劃，台電即啟動因應計畫，更自去年8月正式進場施工，完成供電總裝置容量3650瓩，也創台北歷年燈會最大供電規模。
台電說，過去燈會多是位在空曠地點的集中式展區，以新舖設電纜線路供電，今年「城市型燈會」則因用電分散，且深入都會區，與商業、民生用電重疊，不適合新設線路，因此，此次多採直接升級、更新用電設備，共新設及擴增變壓器35處，不僅縮短供電時程、降低事故率，更可同步強化往後北市用電穩定度。
台電提到，由於供電需求點位分散，每處施工都需逐一與在地溝通安排停電工作，也讓所需人力、工時翻倍，且為了避免影響市區交通以及商辦運作，台電只能摸黑出動，在夜深人靜時把握時間施工。
因應2023台灣燈會在台北，台電累計出動近600人次，除相關施工作業，更利用紅外線熱分析儀於各燈區檢測294處供電設備，1月13日即全數完工送電，並接續與主辦單位投入燈區壓力測試，確保設備與燈區正常運作及點亮。自5日至19日燈會期間，也將動員近70位台電人，包含進駐現場及搶修中心24小時待命。
除了台灣燈會在台北外，全台各地如桃園、新竹、台南、屏東與花蓮等燈會活動也盛大展開，台電皆全力協助穩定供電，守護全台美麗的夜晚光明。