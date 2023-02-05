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搶回年輕票！民進黨青年部推3工作　反制「戰鬥藍」威脅

▲民進黨長年重視青年議題，近年推動的「國務青」計畫已有成果。（圖／翻攝自民進黨青年部臉書）
▲民進黨長年重視青年議題，近年推動的「國務青」計畫已有成果。（圖／翻攝自民進黨青年部臉書）

記者黃宣尹／台北報導

民進黨於去年縣市長選舉慘敗，除了靠泛藍分裂攻下離島澎湖外，執政版圖僅剩台南市、高雄市、嘉義縣與屏東縣，再度退守濁水溪以南，其中，年輕選票流失被視為一大原因。未來應戰2024大選，民進黨青年部重新盤整戰略，除了持續培養黨內人才，更要積極跨出同溫層對話，另外也會針對地方創生等議題多所耕耘，推動更廣義的業務。

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青年部主任阮俊達受訪表示，近來感受到，青年選民不見得離民進黨如過去一樣親近，反而國民黨的「戰鬥藍」讓民眾印象深刻，民進黨不能輸給別人，青年部當然要進化。

▲民進黨長年重視青年議題，近年推動的「國務青」計畫已有成果。（圖／翻攝自民進黨青年部臉書）
▲去年選舉時，「國務青」走遍全台宣講18歲公民權議題，受到高度關注。（圖／翻攝自民進黨青年部臉書）
賴清德接掌黨主席後，除推動組織改造，將婦女部改為「性別平等事務部」，並增設「新住民事務部」外，也相當重視青年議題。黨內高層表示，青年部過去幾年推動「國務青」計畫已有所成，但仍不夠，未來除要持續培養人才外，更需要跨出同溫層，擴大對話，並重視各地黨籍年輕民代反饋的意見。

高層也說，除了本來的業務，此次青年部副主任由前發言人謝子涵出任，其熟知地方創生議題，與地方社團也有緊密連結，過往就時常巡迴各地舉辦講座，未來民進黨也會對這些議題多加耕耘，在既有青年工作的基礎上，推動能夠引領風潮的青年工作。

阮俊達表示，近來感受到，青年選民不見得離民進黨如過去一樣親近，選票結構上也看得出流失，如今賴清德擔任黨主席，特別重視年輕世代的需求，未來民進黨青年部將有3個工作重點。

首先，民進黨必須要跨出同溫層，擴大與青年對話。未來民進黨要找各領域的的青年領袖對話，譬如關注交通議題的年輕人、喜歡登山的年輕人，黨內要針對各群體說明執政黨的想法，同時也聽取意見反饋。

第二，要深化青年政治工作人才的養成。前幾年民進黨青年政治人才培育有些成果，包含「國務青」團隊有部分投入選舉進而當選，未來民進黨要繼續做相關的培育工作。 

第三，要鼓勵黨內年輕世代深入基層，爭取服務人民的機會。民進黨應重視年輕黨公職在各地經營，大家能夠看見不同區域年輕人的需求，帶進多元意見，進而強化年輕人民進黨的形象。

阮俊達表示，不論喜不喜歡國民黨的「戰鬥藍」，都不可以忽視「戰鬥藍」年輕人在去年選舉幾乎都選上了，也有顯著的成長，民進黨不能輸給別人，就應該要從上述的這些工作紮實的做起。

阮俊達說，目前工作仍持續盤整中，也還在編列預算，相關計畫會陸續開始進行，也越來越完整。

▲民進黨青年部主任阮俊達。（圖／記者葉政勳攝，2023.02.01）
▲阮俊達表示，不論喜不喜歡國民黨的「戰鬥藍」，都不可以忽視「戰鬥藍」年輕人在去年選舉幾乎都選上了，也有顯著的成長。（圖／記者葉政勳攝）
▲謝子涵表示，（圖／民進黨提供）
▲熟稔地方創生等議題的謝子涵，出任民進黨青年部副主任。（圖／民進黨提供）
▲賴清德相當重視青年議題，參選黨主席時就曾與青年座談整晚。（圖／記者葉政勳攝）
▲賴清德相當重視青年議題，參選黨主席時就曾與青年座談整晚。（圖／記者葉政勳攝）
▲賴清德重視青年議題，去年選舉公投前，也曾拍攝影片力挺18歲公民權。（圖／翻攝自賴清德臉書）
▲賴清德重視青年議題，去年選舉公投前，也曾拍攝影片力挺18歲公民權。（圖／翻攝自賴清德臉書）

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