搶回年輕票！民進黨青年部推3工作　反制「戰鬥藍」威脅

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賴清德接掌黨主席後，除推動組織改造，將婦女部改為「性別平等事務部」，並增設「新住民事務部」外，也相當重視青年議題。黨內高層表示，青年部過去幾年推動「國務青」計畫已有所成，但仍不夠，未來除要持續培養人才外，更需要跨出同溫層，擴大對話，並重視各地黨籍年輕民代反饋的意見。
高層也說，除了本來的業務，此次青年部副主任由前發言人謝子涵出任，其熟知地方創生議題，與地方社團也有緊密連結，過往就時常巡迴各地舉辦講座，未來民進黨也會對這些議題多加耕耘，在既有青年工作的基礎上，推動能夠引領風潮的青年工作。
阮俊達表示，近來感受到，青年選民不見得離民進黨如過去一樣親近，選票結構上也看得出流失，如今賴清德擔任黨主席，特別重視年輕世代的需求，未來民進黨青年部將有3個工作重點。
首先，民進黨必須要跨出同溫層，擴大與青年對話。未來民進黨要找各領域的的青年領袖對話，譬如關注交通議題的年輕人、喜歡登山的年輕人，黨內要針對各群體說明執政黨的想法，同時也聽取意見反饋。
第二，要深化青年政治工作人才的養成。前幾年民進黨青年政治人才培育有些成果，包含「國務青」團隊有部分投入選舉進而當選，未來民進黨要繼續做相關的培育工作。
第三，要鼓勵黨內年輕世代深入基層，爭取服務人民的機會。民進黨應重視年輕黨公職在各地經營，大家能夠看見不同區域年輕人的需求，帶進多元意見，進而強化年輕人民進黨的形象。
阮俊達表示，不論喜不喜歡國民黨的「戰鬥藍」，都不可以忽視「戰鬥藍」年輕人在去年選舉幾乎都選上了，也有顯著的成長，民進黨不能輸給別人，就應該要從上述的這些工作紮實的做起。
阮俊達說，目前工作仍持續盤整中，也還在編列預算，相關計畫會陸續開始進行，也越來越完整。