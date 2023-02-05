元宵節賞燈會要帶傘！周一開工雨區擴大 北台灣濕冷整週
今（5）日元宵節雖然東北季風稍微減弱，但受到華南雲雨區東移影響，中部以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區雲量也偏多，中央氣象局今日上午針對基隆北海岸及綠島發布大雨特報，提醒民眾今晚若要出門賞燈，最好帶把傘備用。預期明（6）日鋒面通過降雨範圍擴大，全台各地都可能有短暫雨，尤其北部、東北部地區及外島澎湖、金門、馬祖雨勢較大，民眾上班上課記得要攜帶雨具出門。
記者張勵德/綜合報導
氣象局指出，今明兩天各地氣溫相差不多，西半部地區低溫約攝氏16到17度，東部地區低溫約攝氏18到19度。白天高溫部分北部地區因為降雨雲量偏多，高溫約攝氏20度，中南部地區高溫約攝氏24到28度，東部地區約攝氏23到24度。
未來一週台灣附近主要受到東北季風影響，週二（2/7）東北季風增強北台灣天氣稍微轉涼，北部及東半部地區有局部短暫與，其他地區維持多雲到晴，這波東北季風預計影響2天，週四（2/9）東北季風減弱，北台灣氣溫稍微回升，降雨範圍也縮小到東半部地區及大台北山區有局部短暫雨，各地大多恢復多雲到晴。但好天氣空擋只有1天，週五（2/10）東北季風再次增強，北部及東半部地區又會轉為有局部短暫雨的天氣，其他地區為多雲。
氣象局提醒，今起到週二夜間及清晨，西半部地區有局部濃霧或低雲影響能見度，提醒民眾注意交通安全。另外，明日東半部及恆春半島沿海地區有長浪發生機率，民眾前往海邊活動要注意安全。