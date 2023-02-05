政院拍板小三通常態化　藍委斥：為德不卒、沒有誠意

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陳玉珍提到，根據陸委會統計，從小三通旅客的入境唾液快篩檢測來看，初期快篩陽性率介於14.8%至20.5%，近期降至2.2%，這個趨勢與從桃園機場、松山機場入境的快篩陽性比例差異不大；這就是為什麼她一直主張，桃機、松機都可開放讓國人自由進出大陸地區，獨獨小三通就要被「另眼相待」？
陳玉珍強調，陸委會也說實施春節交通專案來，小三通旅客通關順暢，無違害安全事項，動植物檢疫經加強宣導並嚴格把關，無查獲非洲豬瘟案件，更可顯示出行政院是有意讓小三通客運常態化原地踏步，漠視金馬人民及台商的實際需求，甚至是拖累金門經濟復甦的步調。
針對春節交通專案實施，陳玉珍說，她接獲許多鄉親的反應，最多陳情的就是必須要在4天前造冊的問題。明明當天還有船位，卻因為4天前未去登記，而無法購票登船。陳玉珍反問，難道桃機、松機等國際空港，也要台灣人民先向地方政府登記，才能購票出國？
最後，陳玉珍指出，一開始大家都不清楚開放小三通客運對防疫的衝擊，因此才要求金門鄉親先登記再購票上船，以利後續追蹤。現在連從中國大陸來台旅客專案採檢都取消了，為何金門鄉親還要實施提前造冊這種不便捷的方案？陸委會是在搬石頭阻礙小三通常態化的道路？
陳玉珍呼籲行政院及陸委會聽進民意，最短時間內就後續「小三通」客運安排進行滾動檢討，便捷金門鄉親小三通的手續，正視台商透過小三通往返大陸的需求。