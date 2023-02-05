高膽固醇也可能是藥物引起？醫：老化、感染、飲食、藥物都可能相關

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HIV病毒感染慢性病提早十年報到
不過，醫師指出，並非所有抗病毒藥物對血脂都有不利影響。「感染者即使病毒控制良好、身體仍然處於慢性發炎狀態，仍會比一般人提早衰老、並產生其他慢性共病。」應及早掌握心血管風險，發現有糖尿病、高血壓等疾病，積極控制。
高雄醫學大學附設醫院感染科主治醫師李雋元指出，該名患者確診HIV感染已十餘年，四年前因病毒控制不佳、抗藥性報告顯示有M814V等突變，調整用藥。改變用藥後，病毒量獲得控制，可以穩定達到「測不到」。
不過，在例行的追蹤中發現，患者雖然病毒穩定控制，但是俗稱壞膽固醇的低密度膽固醇LDL卻逐漸上升，從調整用藥前不到只有92.5mg/dL，四年來一路攀升、到157.3mg/dL。
降低心血管風險控血脂第一步先調整飲食生活
考量到患者年齡逐漸增加，膽固醇一路上升、心血管風險也將會隨之增加。也因此，建議患者進行飲食調整。不過，患者表示因工作忙碌、加以平時飲食習慣，恐怕很難做到控制飲食。
值得注意的是，健保針對降膽固醇用藥的給付標準，主要依據患者風險高低，患者若有一個風險因子，則膽固醇超過160mg/dL才會給付降膽固醇用藥。若是兩個風險因子，則只要膽固醇超過130mg/dL就會給付。
雖然說「HIV感染」本身就是一的獨立的心血管風險因子。過去的研究也知道，感染者因為病毒感染慢性發炎等因素，其生理年齡會比非感染者提早老十歲。但由於目前健保仍只計算有無抽菸等傳統風險因子，並未計入HIV感染。所以，以這名個案為例，他只有抽菸一個風險因子，所以尚不符合使用降血脂藥，才會考慮改變他的用藥組合。
僅部分藥物可能影響血脂落實風險監測長保安康
李雋元解釋，目前較為熟知可能造成血脂影響的藥物主要是蛋白酶抑制劑（PI）類藥物，該類藥物含蛋白酶抑制劑藥物組合的優點是：發生基因突變產生抗藥的屏障（genetic barrier）較高，也就是較不易發生抗藥性。所以這名個案四年來使用的藥物都含有蛋白酶抑制劑（PI）類藥物。
為了調節血脂肪，再加上患者本來吃的是一天一顆的藥物，所以改成同樣一天一顆，同樣有高抗藥屏障，但不具有蛋白酶抑制劑（PI）的複方單錠組合。結果患者變更用藥之後，病毒維持測不到、而低密度膽固醇在沒有使用降膽固醇藥物的情況下，也逐漸下降。
不過，感染者也別因子都將血脂異常歸咎於抗病毒治療，並非所有藥物對血脂都有不利影響。定期追蹤、及早評估心血管風險，一旦發現糖尿病、高血壓等慢性共病，應積極控制。
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