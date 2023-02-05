常頭暈、臉發白…缺鐵性貧血要補充鐵劑嗎？　醫師解答忌宜

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臉色發白、頭暈疲倦 恐有缺鐵性貧血黃農茵醫師說明，「鐵」是組成血紅素的必須元素，血紅素則是組成紅血球的重要物質。紅血球的功能是將氧氣運送至全身供細胞代謝，因此當血紅素不足時，紅血球的正常功能就會受影響，進而導致組織器官缺氧，常見有頭暈、臉色發白、疲倦等症狀。
而造成缺鐵性貧血常見的原因為：飲食不均衡、鐵質吸收不良導致血紅素缺乏足夠製造原料，或是月經量過多、腸胃道內出血等；此外，實行嚴格純素飲食者，也容易因鐵質攝取不足而導致缺鐵性貧血。
缺鐵性貧血補充「鐵劑」，有哪些種類？當有缺鐵性貧血時，可補充製造血紅素所需的鐵，進而改善貧血。黃農茵醫師表示，鐵劑可分為二價鐵、三價鐵，二價鐵在腸胃道的吸收較不易受到食物影響，但副作用較強；三價鐵副作用較輕微，是常用的類型，貧血患者比較不會因副作用而自行停藥。
口服型鐵劑是最常見、最方便的型態；而注射型鐵劑適合病況較嚴重、洗腎病患，或有腸胃道疾病、腸胃道出血導致鐵質吸收效果差的患者。
吃鐵劑不喝茶、牛奶、穀物飲料 避免含鐵保健品黃農茵醫師提醒，過量補充鐵可能會產生嚴重副作用，例如：黑便、嘔吐、噁心、腹瀉等，另外少部分特殊疾病患者則是禁止使用鐵劑。若無法忍受其副作用時，可請醫師評估、調整劑量。而服用鐵劑時，建議可同時服用維生素Ｃ，幫助鐵質吸收。
此外，鐵劑應儘量在空腹或餐前一小時服用，避免食物干擾吸收效率；並避免在服用鐵劑時喝茶、牛奶或穀物飲料，也應與鈣補充劑錯開，以免干擾鐵吸收。如原本有吃含鐵保健品，則必須停止使用，以免過量攝取。
日常飲食這樣吃 避免鐵質不足食藥署提醒，若經醫師評估為缺鐵性貧血並開立鐵劑，應規律服藥、勿任意停藥，才能讓治療達最大效果。日常飲食中，也可多攝取紅肉、肝臟、文蛤、牡蠣等含鐵量高的食物；素食者則可多攝取紅鳳菜、紅莧菜、九層塔等鐵質含量較高的蔬菜，避免鐵質不足導致缺鐵性貧血問題。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56667
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