中美鬧「間諜氣球」風波！加媒：加拿大一週前已開始偵察
近期中國疑似用來偵察情資的「間諜氣球」在北美領空出現，今（5）拜登政府遣軍機將其擊落，引發中國外交部批評「反應過度」，兩國外交再陷緊張關係。不過根據美國、加拿大媒體指出，氣球先是飛越加拿大再到美國，加拿大一週前懷疑可能氣球事件不只一樁早已開始偵察，美國情報部門也稱另有至少4個氣球飛越其他國家領空。
國際中心楊智傑／綜合報導
經拜登下令，美軍在「間諜氣球」進入美國領空並飄至大西洋上空後將其擊落。儘管中國外交部在3日稱該氣球是中國民用飛艇，因「不可抗力」誤入美領空；但根據加拿大媒體CTV指出，氣球是先飛越加拿大再到美國。消息人士稱氣球首先經過加拿大北極地區、艾伯塔省（Alberta）及薩斯喀徹溫省（Saskatchewan），才飛進美國境內。
加拿大公共安全部長門迪奇諾（Marco Mendicino）指出，加拿大自上周末起已開始追蹤氣球在加拿大境內的情況，至於為何不上週就公布，他則表示這是為了保障加拿大國民與確認行動不會遭到破壞；對於其他樁類似的間諜氣球情事，加拿大國防部也表示正在進行監測，「加拿大人民很安全，且加拿大正採取措施確保領空安全，包括監控另一起可能的類似事件。」
美國媒體《abc》亦報導中國還有至少4個飄到其他國家的氣球，一名高級國防官員就稱過去數年中國的「間諜氣球艦隊」被發現在5大洲上空出沒，其中包含東亞、南亞、歐洲。
官員稱間諜氣球目的就是收集情報，並在中國解放軍操作下闖入其他國家，本週還有另一顆氣球飛越委內瑞拉和哥倫比亞上空。