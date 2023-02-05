和郭台銘見面會談什麼？王金平：你知道我知道就好

歷史悠久的泰國「摩訶朱拉隆功大學」，今（5）日在高雄六龜清涼山護國妙崇寺頒授妙崇寺宏安長老尼榮譽博士，包括前立法院長王金平、監察院長陳菊、高雄市長陳其邁都到場觀禮，被問到將和郭台銘見面，兩人會談些什麼？王金平說，只有說過可以見一面談一談，但內容「可想而知」、「你知道我知道就好」。
記者鄭婷襄／高雄報導
近日郭台銘不在台灣，預計將於2月10日回國，兩人會在什麼時候安排見面？王金平指出，到時再看怎麼安排，遲早都會見面的，郭台銘曾說兩人可以見一次面、一起談一談，但是沒有明說談什麼，但內容可想而知，當記者進一步詢問是什麼？王金平語帶保留的說「你知道我知道就好」，而對於日前曾說過「郭董有任何決定，他都會全力支持」，王金平也澄清，這是媒體詢問時說的，並非向關聖帝君稟告的話。
王金平也談到，前幾天民眾黨黨主席柯文哲也有去探望他，明確表明他要選（總統），至於是否是尋求他的支持，王金平說沒有，兩人只是聊了一些國家大事，沒有做任何要求。
相較國民黨，民進黨針對總統大選似乎已經開始起跑，積極走訪全台，國民黨似乎已經慢了？王金平則認為，總統大選是一個「勢」，勢若起來、旋風一起，誰也擋不住，大家會思考國家是不是需要他，人民是不是期待他，若朝野能和諧、兩岸能和平、社會能夠團結，人民的感受就會匯聚成一股力量，來支持這個人，讓這個人代表台灣，走向和平、走向繁榮發展；至於被問到侯友宜是否有這個「勢」？王金平只說「我不太清楚」、沒辦法評論，當然侯是一位好首長。