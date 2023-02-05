吳姍儒被老公「捧臉激吻」　憲哥看完說這件事：岌岌可危

林襄被孫生抱怨「吵架愛摔東西」　吳宗憲勸她改掉壞脾氣

▲林襄遭爆吵架愛摔東西。（圖／中天提供）
▲林襄遭爆吵架愛摔東西。（圖／中天提供）

記者侯家瑜/綜合報導

中天綜合台節目《小明星大跟班》明（6）日晚10點播出「人氣爆棚的職人女神來了！男藝人爽爽錄完一整集」，代班主持人遭林襄遭主持人吳宗憲爆料私下吵架愛摔東西，原來消息來源是來自己的前任孫生。

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吳宗憲就點名代班主持人林襄與林莎是啦啦隊中的職人女神，「人家說認真的女人最漂亮，啦啦隊裡有很多很感人的，有些人是不會跳舞想加入啦啦隊，大家練習完都離開了，她還在繼續練。」此話一出，林襄深有同感：「我就是這樣，我也是本身沒有舞蹈底子。」不料她竟被吳宗憲無情吐槽：「妳是靠外貌！」但話一轉，對林襄盡是誇讚：「有一次我就在現場，那個『髮香熱區』票多貴啊！然後妳最漂亮的就是穿OL那套衣服。」

▲吳宗憲稱讚林襄。（圖／中天提供）
▲吳宗憲稱讚林襄。（圖／中天提供）
在場也有塔羅牌占卜師，這讓林襄好奇自己在新的一年是否有機會「脫單」？占卜師也當場替她解牌：「妳很懶得去社交，如果想要趕快遇到新對象，妳要把妳霸氣的樣子拿出來，但要懂得感情的流動，剛開始認識人的時候可以主動、熱情一點，但在一起之後可能要稍微收斂一點。」

林襄也趁機公開自己的理想型：「我喜歡直球對決，因為我不喜歡在那邊猜測，覺得很浪費時間。」但吳宗憲認為林襄要先改掉脾氣：「她是會跟男朋友爆吵的，還會吵到摔東西，她不能接受任何人忤逆她。」林襄一聽很驚訝，想說吳宗憲怎麼會知道這些事，吳宗憲便笑說：「因為這是前一陣子孫生跟我講的。」

▲孫生受邀參加電競比賽，也首次回應和女友Wendy的感情問題。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.10.19）
▲孫生是林襄前任。（圖／資料照）
無尊也很想知道與阿喜未來的感情發展，占卜師則提醒他：「要保持聰明，因為你可能會傻傻做一些事情惹她生氣，她就會覺得要繼續跟你走下去嗎？也因為你這個人有待觀察，她在這段感情中，就會變得有點小心翼翼。」而吳宗憲看了看塔羅牌，有不同解釋：「你很有可能聰明反被聰明誤，像是誤以為你可以掌控全世界，而事實上是聽命於後面的影武者，譬如你以為阿喜很愛你，但她只是因為一時之間找不到好一點的對象而已。」而無尊似懂非懂的模樣，讓在場來賓忍不住點破：「就是『備胎』啦！」

▲無尊想知道與阿喜未來的感情發展。（圖／中天提供）
▲無尊想知道與阿喜未來的感情發展。（圖／中天提供）

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