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錯失成為國際巨星！陳淑芳婉拒「美國電影邀約」原因曝光

▲陳淑芳現場摘下假牙，分享當初為《春花夢露》，取下門牙以符合角色形象的經歷，引來現場一片熱烈掌聲。（圖／國家影視聽中心提供）
▲陳淑芳現場摘下假牙，分享當初為《春花夢露》，取下門牙以符合角色形象的經歷，引來現場一片熱烈掌聲。（圖／國家影視聽中心提供）

記者黃雅琪/台北報導

「國民阿嬤」陳淑芳今（5）日於台北國際書展的舉辦新書發表會，向讀者分享個人專書《戲如妳：陳淑芳的孤味人生》的內容祕辛。陳淑芳提及曾因演出《春花夢露》的祖母角色需要「漏風」，她親自打斷3顆門牙如實出演；今日聊到一半，她還在現場直接拆下「假牙」，給讀者見證在她身上留下的痕跡。

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▲陳淑芳接演作品各式各樣的回憶歷歷在目，都獨家收錄在新書《戲如妳：陳淑芳的孤味人生》當中。（圖／國家影視聽中心提供）
▲陳淑芳接演作品各式各樣的回憶歷歷在目，都獨家收錄在新書《戲如妳：陳淑芳的孤味人生》當中。（圖／國家影視聽中心提供）
陳淑芳透露自己最想演出宮鬥劇裡面的壞嬤嬤，她解釋說：「要出名就要演壞嬤嬤！」陳淑芳從影66年演戲經歷相當豐富，但她表示：「雖然已經這麼多歲，看我演『站壁』也會很好看吧！」陳淑芳坦言自己想嘗試演出「站壁女」。《孤味》導演許承傑則是語帶玄機說：「去年跟阿姨拍的作品，讓阿姨挑戰大家會嚇到的角色，各位可以期待一下！」

▲金馬影后陳淑芳（中）個人專書《戲如妳：陳淑芳的孤味人生》新書發表會，邀請《孤味》導演許承傑（左）對談，並由國家影視聽中心藍祖蔚董事長擔任主持。（圖／國家影視聽中心提供）
▲金馬影后陳淑芳（中）個人專書《戲如妳：陳淑芳的孤味人生》新書發表會，邀請《孤味》導演許承傑（左）對談，並由國家影視聽中心藍祖蔚董事長擔任主持。（圖／國家影視聽中心提供）
曾獲得美國、立陶宛的電影拍攝邀約，本來有機會成為「國際巨星」的陳淑芳，卻因為拍攝期間在冬季，她擔心搭機太疲勞影響身體健康因而婉拒對方，陳淑芳直言不會覺得可惜：「不怕還有機會，有緣的話再說。」陳淑芳之所以不求當漂亮女主角，她說：「我年輕的時候不算最漂亮、又不會撒嬌，做人要務實，既然想要走這條路，我把媽媽演好，就可以演出每齣戲的媽媽，角色就不被搶走啦！我會盡力不讓大家失望！」真情流露的一席話，感動台下無數讀者。

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