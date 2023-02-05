2023台灣燈會在台北！觀光局邀百位國際媒體發聲分享盛況

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觀光局指出，「台北市」是台灣燈會的起點，2023年第34屆「台灣燈會」睽違23年後重返台北。
觀光局提到，全球受COVID-19疫情影響日常生活與跨境移動旅遊，台灣在各界與全體民眾配合政府政策努力下，將疫情影響降至最低，也自2022年10月13日起開放邊境，2022年來台旅客突破88萬人次，入境觀光復甦超出設定目標。
「2023台灣燈會在台北」是疫後首場大型重要節慶活動，由交通部觀光局與台北市政府合作，以祈願心情向國際旅客傳達台灣生活已步入正軌，大型活動均能如期展開，特別邀請來自美國、日本、韓國、新加坡、印度、馬來西亞、印尼、汶萊、越南、泰國、香港、德國、荷蘭、西班牙、法國、義大利等16個國家、近百名媒體來台賞燈與踩線，並於今日上午辦理國際記者會，由交通部觀光局張錫聰局長偕同台北市政府觀光傳播局蕭君杰主任秘書出席記者會表達歡迎之意，並介紹台灣燈會。
張錫聰邀請各國媒體透過此次台灣燈會的盛況，對在台灣旅遊的第一手觀察，向全球民眾介紹疫後台灣觀光環境的改善、多元的旅遊玩法與常態生活的回復。
同時，他也表示，台灣觀光面對這波疫情，已加強投入資源，建立深度多元優質的旅遊環境，2023年起布局衝刺國際市場，為加速復甦力道，也將積極整合各方資源暨結合觀光產業界，推動「加速國際觀光客來台方案」，盼能於2023年的人次目標達到疫情前的50%以上，並於2024年恢復到疫情前1186萬來台旅客人次。