父要求家人面前賣藝！許富凱鬧脾氣拒絕 竟遭爸甩巴掌
許富凱從4日起一連兩天在高雄衛武營舉辦「大玩樂家2-《洪一峰 x 簡文彬 x 許富凱跨樂衛武營音樂會》」，今（5）日是演出的第二天，他在台上分享爸爸從小對他非常嚴厲，甚至還因此呼他巴掌。
記者吳雨婕/高雄報導
許富凱在音樂會上演唱《寶島曼波》、《愛河月夜》、《淡水暮色》、《孤兒淚》、《山頂的黑狗兄》、《蝶戀花》等多首歌曲，從小到大常聽洪一峰大師歌曲的許富凱首次挑戰古典交響樂改編的經典曲目，坦言「練完感覺像是學了13首新歌！」在練唱時壓力甚大的他更表示：「正因為對洪老師的歌曲太熟了，一些既定的旋律常駐在心中，讓我得拋開過去框架重新去學。」
這次歌單中精挑細選出「寶島歌王」洪一峰13首歌曲重新以古典編曲重新賦予新面貌，全部曲目其實都是許富凱從小到大聽到大、唱到大的歌，甚至過去比賽也都曾選唱過，其中最讓他印象深刻的莫過於爸爸最愛的《空思戀》，這首經典更串起小時候練歌時甘苦談，坦言一練唱這首歌腦中就浮現「被爸爸打巴掌的畫面」的許富凱，透露小時候過年過節回到阿公阿嬤家時，爸爸都會把練歌機器帶回老家，要他站在親戚面前「賣藝」表演，除了希望他能練習唱歌給大家聽，也趁此機會也增加台風。只不過當時想跟哥哥姊姊們去玩耍的他，在唱到這首歌時情緒崩潰大哭，還使性子跑到後院決定「霸唱」，愛子心切的爸爸憤怒之餘對許富凱甩了一巴掌，讓他瞬間被打醒，最後在媽媽哄著說「要乖，聽你爸的話，好好練歌」才向爸爸低頭道歉繼續練歌。