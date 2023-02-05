懷孕婦女「藥」小心　醫師籲：慎選用藥！別因懷孕停止治療

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孕婦更要小心「文明 病、慢性 病」的用藥一位池上來的孕婦在第一胎時因不適到急診，一檢查發現血壓偏高及凝血功能不佳，孕婦及胎兒當下都非常危急，所以提早引產幸好母子均安，但讓醫護人員捏一把冷汗。當孕婦再懷第二胎時王醫師即非常注意其子癲前症（妊娠毒血症是妊娠高血壓的一種）的問題，在第16週起即給她使用阿司匹靈，這次的孕期到生產就非常順利。
前一個案例是因孕婦未控制好血壓，導致孕婦本身及胎兒的危險。王昇元醫師又提到，另一個案例是平日有在控制血壓，但產檢時發現羊水有減少現象，有胎兒發育不良的疑慮，經詢問她平日有使用一種血管張力素轉化酶抑制劑的血壓藥，在孕期中不宜使用。在停藥改用其他血壓藥後，羊水恢復正常。
王昇元醫師表示，藥物選擇有多樣性，在孕期間應慎選。王醫師也提到最佳的糖尿病用藥是胰島素，因其藥物分子較大不會通過胎盤，自然不會影響胎兒，若對針劑不適應也可選擇口服錠。另外坊間藥房賣的感冒藥常是複方成份，建議與醫師討論後使用較佳。
至於止痛藥，有些止痛藥物含非類固醇抗發炎成份，則不宜使用，易導致胎兒先天性缺陷及肺高壓的情形，應避免使用。最近因疫情，孕婦的疫苗施打也成為討論，經研究為保障懷孕婦女及胎兒健康，建議孕婦應接種COVID-19疫苗，且也鼓勵孕婦施打次世代作為疫苗追加劑。
藥物可能利己不利胎兒，千萬要跟醫師討論總之，孕婦用藥要考量藥物是否對疾病有改善，且要考量對胎兒是不是有影響，全盤利弊得失後再決定如何使用。若對藥物有疑問，最好的方式還是跟你的產檢醫師討論，選擇最安全有效的用藥方式。
原文出處：孕期藥小心 兼顧母體及胎兒
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56582
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