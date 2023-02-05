陳美鳳提到「他」秒變小女孩　年年收到寵愛紅包

珠寶品牌代言人陳美鳳，日前接受LiTV訪問，每年過年她總是擔任發紅包的人，問她也會收到紅包嗎？她說現在還包紅包給她的人，是住天母在銀行上班到退休的哥哥，「從小跟著哥哥一起長大，到現在去哥哥家裡過年，他都會給我紅包，我的助裡去的話，也會有紅包。」陳美鳳眼神裡露出滿滿甜蜜幸福，對她來說，不管幾歲，都是哥哥心目中永遠最疼愛的小妹妹。
記者羅凌筠/綜合報導
眾所皆知，陳美鳳對工作同仁「嚴重」疼惜，加上在過年期間受訪，錄影當天除了發給所有人紅包外，還特別加碼準備了飾品當伴手禮，陳美鳳霸氣說：「不用抽，人人都有。」讓現場工作人員既是感激又是驚喜，紛紛表示「心意太過分」。本身就有配戴飾品的她說：「飾品不但可以幫助造型，玉石、翡翠等也有養氣增運效果，我希望大家今年都好運滿滿TO（兔）YOU。」
過年期間，除了與好姊妹藍心湄出國旅遊，陳美鳳也會上牌桌負責「灑錢」，因為牌技太「肉腳」，她說：「因為我也贏不了，我的牌技真的還好而已。我知道藝人當中，有一個人牌打得相當好，就是寶媽，寶媽很會打麻將，她甚至是可以當老師教了。」
隨著情人節倒數之際，陳美鳳表示現在除了工作外，也想做會讓自己開心喜歡的事，至於另一半就看緣分，由於自己是藝人身分，工作忙碌、社交也多，因此未來想照顧她的人，「財力」絕對不是必須條件，反而是能相互體諒彼此的作息生活，同時尊重她的職業最為重要。