點名2資深藍委轉選不分區 趙少康：區域立委擠成一團
2024國民黨立委選舉吹起世代交替浪潮，中廣董事長趙少康昨在臉書發文，批評國民黨主席朱立倫、前國民黨主席吳敦義在前兩次大選不分區立委提名專斷獨行，呼籲不分區立委最民主的方式，應經由初選產生。對此，趙少康今（5）日受訪再強調，不分區是政黨新陳代謝重要管道，而不是黨主席的禁臠。趙少康認為國民黨立委賴士葆、費鴻泰可轉選不分區，將區域立委讓給年輕候選人，不應像現在一樣卡死，區域立委擠成一團。
記者翁子竣／台北報導
針對2024國民黨立委提名風波，趙少康今受訪表示，區域本就是大家矚目焦點，代表整個政黨應由民主程序產生，例如黨員初選，若不要至少也要有提名小組，讓大家可以報名徵選。他痛批，2016年朱立倫是黨主席、2020年則是吳敦義為黨主席，當時不分區立委由他們自己做決定，到名單揭曉前一刻，連時任副主席郝龍斌都不知情。
趙少康認為，政黨不分區很重要，應是一個新陳代謝的重要管道，如費鴻泰、賴士葆已做了很多屆立委夠資深，「在立法院有誰比他們戰力更強？有誰比他們更有經驗？以他們資歷，早就可以去當政務官」。
趙少康說，前總統馬英九執政期間，不用這些立委當政務官，至少主席可讓他們選不分區，這樣區域立委位置就可空出來，議員或讓其他年輕優秀的人才就可去選。
趙少康強調，政黨新陳代謝很正常但要有管道，若都沒有就變成大家都擠在區域立委內，不分區好像是主席的禁臠，只有主席可以做決定，要用誰都不知道。趙少康直言，不分區提名比區域還後面，區域立委就算資深也要參與選舉，若不分區能比區域早一點提名，就可空出區域立委，這是新陳代謝的概念，而不是像現在都卡死，「區域立委擠成一團，並非政黨讓人才疏通之道。」