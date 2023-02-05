MLB／天使總管談大谷　直言「我們的關係非常好」

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天使隊在休賽季已經接連簽下先發投手Tyler Anderson、後援投手Carlos Estévez，並交易來內野手Gio Urshela與外野手Hunter Renfroe，使得團隊目前的總薪資已經達到2.06億美元(約台幣62.1億)，遠超於去年賽季的1.8億美元(約台幣54.2億)，雖然即將逼近豪華稅線，但Minasian說這不代表他的補強結束，而目前也傳出他們對自由球員市場上的先發投手Michael Wacha、後援投手Zack Britton、Andrew Chafin、捕手Gary Sanchez與游擊手Elvis Andrus都展現出網羅興趣。
談到今年季末即將成為自由球員的二刀流超級巨星大谷翔平，Minasian表示老闆Moreno出不出售球隊不會對他的續約談判有影響，但也相信Moreno絕對想跟大谷簽一份長約，一切還是要取決於大谷本人的意願。
去年季中天使隊與大谷簽下一紙一年3000萬美元(約台幣9.05億)的合約，來避免雙方本季的薪資仲裁，2021賽季前也曾與大谷簽下一紙兩年850萬美元(約台幣2.56億)的合約，避免了雙方首次的薪資仲裁，對此Minasian表示「這就是他選擇在這裡打球的原因，在過去兩年間，我們達成了兩筆合約共識，這並不是件容易的事，這種尊重跟信任不會改變，我認為我們雙方的關係非常好」。
Minasian也透露，他上週曾跟在亞利桑那訓練的大谷視訊，雙方討論了即將到來的新賽季，以及大谷接下來將代表日本隊出征的經典賽，Minasian表示並不擔心大谷隊新賽季的準備狀況，同時不會對他在經典賽的出賽做出任何限制，「我們希望他打擊、投球，做任何他想做的事，並向全世界展現他是一名多們優秀的選手」。