混血兒一定從小美到大？林奕嵐公開童年照 根本是男孩
林奕嵐一出道就受到各家精品的喜愛，邀約不斷，這次品牌看上了她的高人氣，串連了全球各地高知名度的藝人們一起響應兒時回憶活動，林奕嵐分享自己可愛的兒時照片，才發現精緻的混血五官彼時還不明顯，反而幼時的林奕嵐像個小男孩。
記者羅凌筠/綜合報導
林奕嵐一貼童年照就被好多朋友瘋狂點讚，直說她從小就好可愛啊，像一個小洋娃娃，但仔細看看林奕嵐小時候的照片不難發現，濃眉大眼的她，從小拍照就非常有個人風格，不僅造型上多變，也有很多奇奇怪怪的表情，比較像個小男生，跟現在亭亭玉立的少女感有很大的不同。
今年的春節連假，林奕嵐也跟往年一樣待在家中陪家人。他們家過年其實滿簡單的，並不會出去跟風買彩券或放鞭炮，最喜歡的方式就是在家裡吃年夜飯，飯桌上一定會出現的菜單就是佛跳牆，吃完飯就跟年齡相近的兄弟姊妹與親戚們開始打麻將慶新年，但是不會賭錢，就是趁著在牌桌上的時間大家一起交流一下最近的生活，促進感情。
元宵節過完，春節假期就算是告一個段落了，林奕嵐記憶中最喜歡的一次過年就是全家一起去峇里島，因為是熱帶海島，可以直接遠離寒冷的天氣，在那邊就是度假的感覺。新的一年，林奕嵐也希望在忙碌的工作之餘，可以有時間安排表演課、肢體協調課等等來進修，期許可以帶給大家更多的好作品，將來有機會再帶著全家一起去旅行。