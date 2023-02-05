巷仔內／內閣改組「尊賴」　府院黨就戰鬥位置拚交棒

潘孟安適合甚麼角色？鄭文燦：目標一致、在哪都能搭配

▲潘孟安今日在2023台北國際書展舉辦簽書會，鄭文燦、史哲也到場力挺。（圖／記者黃宣尹攝，2023.02.05）
▲潘孟安今日在2023台北國際書展舉辦簽書會，鄭文燦、史哲也到場力挺。（圖／記者黃宣尹攝，2023.02.05）

記者黃宣尹／台北報導

2023台北國際書展將於今（5）日閉幕，行政院副院長鄭文燦下午蒞臨參訪，也現身前屏東縣長潘孟安的新書簽書會站台。鄭文燦表示，今天以朋友身分到場，自己與潘孟安有30年的革命感情，有最好的默契，有時候變換一下隊形，不管身在哪個位置，相信都能夠互相搭配。

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鄭文燦今日下午到世貿，參訪2023台北國際書展，首攤就與文化部長史哲，一同到潘孟安的簽書會站台。鄭文燦表示，潘孟安過去擔任屏東縣長，打造國境之南的傳奇，今天以朋友身分幫潘孟安佔台，潘孟安的新書看到有夢想、敢冒險的故事，可以當勵志教材。

▲2023台北國際書展今日閉幕，鄭文燦蒞臨參訪。（圖／記者黃宣尹攝，2023.02.05）
▲2023台北國際書展今日閉幕，鄭文燦蒞臨參訪。（圖／記者黃宣尹攝，2023.02.05）
鄭文燦也說，不管扮演甚麼角色，出發點都是感情的原點。屏東是潘孟安生命中永遠離不開的出發點，希望大家支持潘的新書、支持潘孟安、支持屏東。鄭文燦看了一下潘孟安的書，也打趣說，自己過去出的書定價太便宜，潘孟安的比較貴，但這些故事值得多一點點錢收藏。

被問及潘孟安甫卸任，目前沒有公職角色，未來甚麼角色最適合？鄭文燦表示，相信不論在哪個地方、甚麼位置，大家目標是一樣的。自己與潘孟安有30年的革命感情，有最好的默契，有時候變換一下隊形，不管放在哪個位置，都能夠互相搭配。

▲2023台北國際書展今日閉幕，鄭文燦蒞臨參訪。（圖／記者黃宣尹攝，2023.02.05）
▲2023台北國際書展今日閉幕，鄭文燦蒞臨參訪。（圖／記者黃宣尹攝，2023.02.05）

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