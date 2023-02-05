MLB／賺爛了賺爛了！道奇便宜兩年約續約主力游擊手

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根據報導指出，新賽季Rojas共可以獲得500萬美元(約台幣1.5億)，其中350萬美元(約台幣1.05億)為明年年薪，其餘150萬美元(約台幣4523萬)是簽約金，明年賽季的年薪則是500萬美元(約台幣1.5億)，另外這份合約附帶一則2025賽季的500萬美元(約台幣1.5億)球隊選擇權，若道奇隊選擇不執行，則必須付給Rojas買斷費100萬美元(約台幣3015萬)。
將滿34歲的Rojas，大聯盟生涯就是於2014賽季從道奇隊出道，但隔年就被交易到馬林魚，並就此在馬林魚效力長達8個賽季，休賽季才透過交易回到這睽違8年的老東家，9年的大聯盟生涯，Rojas共出賽950場比賽，平均打出.260/.314/.358的打擊三圍，累積39轟、46次盜壘成功。
雖然Rojas生涯擔任游擊手居多，但他內野所有位置都能守，另外也有涉略左外野防區，道奇隊總教練Dave Roberts日前也透露，這季有可能會讓Rojas更多時候鎮守二、三壘，也會給他一些時間守外野，亦或是讓他成為Gavin Lux在游擊防區的主要替補。
Rojas對此表示「我總說我已經準備好在整季162場比賽都擔任游擊手，但如果球隊在哪些位置需要我，我也會做好準備」。