安心亞談「代孕心情」好委屈 難忘蔡昌憲挺身擋《牛》屎
公視時代劇《牛車來去》故事背景發生在1943年，安心亞飾演的貧農「阿春」為了豐收農作、改善家人生活，答應地主以換取一頭牛的代價借腹生子，為他們傳宗接代，也希望藉此翻轉命運。昨（4）日正逢農民節與元宵節前夕，導演李岳峰率安心亞、蔡昌憲、楊烈、游安順出席元宵團圓茶敘，談到「借腹生子」的劇情高潮，安心亞坦言感到委屈。
記者羅凌筠/綜合報導
劇中蕭景鴻（阿弟）在返家的牛車上交代遺言後病逝，惹哭了一大票觀眾粉絲。安心亞跟蔡昌憲異口同聲表示，這場牛車戲其實拍得很艱辛，除了情緒很重之外，還要配合牛演員的節奏。安心亞印象深刻：「當天牛可能也感受到悲傷，牛尾巴呈輻射狀轉圈，牛屎也跟著不斷地噴射，昌憲跟阿弟都有被噴到，昌憲還幫我擋了很多，整場戲就是這邊也在死，那邊也在屎。」
最新一集迎來「借腹生子」精彩重點戲，安心亞在這場戲演技大爆發，細膩詮釋出內心掙扎的情緒起伏，她回想起：「看劇本時覺得自己心情上是感到很委屈的，怎麼會讓我承受這些事情，然而到了真正演出時，我發現我不是自己了，我好像全然地變成了阿春，感覺自己終於可以為這個家做點什麼，而整場戲情緒最崩潰、最痛心的地方是，阿爸跟『頭家』下跪，無法接受自己的家人受到委屈。」
安心亞的「阿爸」游安順和「頭家」楊烈，也將有一場「袒裎相見」的泡澡戲，楊烈大展指功幫游安順馬殺雞，楊烈笑言：「我必須講良心話，一開始是有一點尷尬啦，畢竟兩個有點年紀的大男人，全身脫得剩下一條圍巾共浴，但我們都很投入在情緒氛圍中，一下水就變得很泰然地在做這件事情了。這場戲比跳水戲還難，而且順子背對我，演到都哭了。」游安順打趣接話：「我其實是害怕到哭了！不知道後面會有什麼。」