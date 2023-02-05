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日相秘書失言嗆「同婚看了討厭」　岸田文雄緊急拔官滅火

▲日本同婚政策推進困難，岸田文雄在保守態度下表示政府會盡力確保反覆討論相關政策，但其秘書官卻因失言遭火速拔官。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本同婚政策推進困難，岸田文雄在保守態度下表示政府會盡力確保反覆討論相關政策，但其秘書官卻因失言遭火速拔官。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

日本首相岸田文雄的秘書官荒井勝喜日前在首相官邸接受非正式訪問時，直接對著記者團發表對同性婚姻不耐的言論，例如「看到他們就討厭！如果他是我的鄰居，我一定覺得很討厭」等，失言行徑傳出後遭長官岸田痛批荒謬，儘管荒井對外深切表達歉意，但昨（4）仍遭岸田文雄親自拔官撤除秘書官職位。

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日本政府在處理同性婚姻議題仍採保守態度，根據日本放送協會（NHK）4日報導，日本首相岸田本人也以偏否定的保守態度應對這項議題。在本月1日的眾議院預算委員會議上，就曾表示「同婚是會改變家庭觀、價值觀，以及社會的課題」。

當天他不斷以「必須要探討」來答覆議員質詢，支持同婚合法化的立憲民主黨代理黨黨魁西村智奈美則批評岸田「作為一名政治家，試圖逃避某事就以『這必須要探討』來搪塞是怎樣？」

▲日本同婚政策推進困難，岸田文雄在保守態度下表示政府會盡力確保反覆討論相關政策，但其秘書官卻因失言遭火速拔官。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本公開表示支持同婚合法化的政黨與官員並不多，相關政策推進困難。（圖／美聯社／達志影像）
而日本首相秘書官荒井勝喜週五（3）於首相官邸的一場非正式採訪中，對記者脫口表示對同性婚姻反感的言論，例如「秘書官室大家都反對啦！」、「要是認可了同性婚姻，大概也會有人捨棄日本」、「不應該贊同女同性戀，而是應該要幫助並拯救她們才對」、「看到他們就討厭！如果他是我的鄰居，我一定覺得很討厭」等。

由於荒井經歷與一般官僚不同，平步青雲速度顯示獲得重用，但此番言論受到外界強力批評，儘管荒井事後緊急加開記者會，否認自己如媒體所言脫口「看到同性戀就討厭」的這番話，但確實有用了「讓大眾誤解的詞彙」，承認失言同時對自己的表達方式深感抱歉，「這些都是我的個人意見而已，今後一定慎言，會特別注意所有自身言行」。

不過相較過去更為激烈反對的社會風氣，岸田釋出「會對同性議題審慎應對」的態度，已經被外界認為視為不小的進展，然而會後竟然發生秘書官失言事件，引發社會大眾批評。岸田也在週六召開記者會表示，由於荒井發表的言論與政府的施政方針根本是背道而馳，失言行為過於離譜，決定將撤換荒井秘書官的職位以示懲戒。

立憲民主黨的國會對策委員長安住淳對此則痛批，岸田雖說要朝包容、多樣性的社會政策前進，但身邊秘書官的思維卻完全，這才公開地說了那些言論，「撤換是理所當然的。難怪，在實現多樣性的政策上沒有取得進展。」
 

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