日相秘書失言嗆「同婚看了討厭」　岸田文雄緊急拔官滅火

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當天他不斷以「必須要探討」來答覆議員質詢，支持同婚合法化的立憲民主黨代理黨黨魁西村智奈美則批評岸田「作為一名政治家，試圖逃避某事就以『這必須要探討』來搪塞是怎樣？」
而日本首相秘書官荒井勝喜週五（3）於首相官邸的一場非正式採訪中，對記者脫口表示對同性婚姻反感的言論，例如「秘書官室大家都反對啦！」、「要是認可了同性婚姻，大概也會有人捨棄日本」、「不應該贊同女同性戀，而是應該要幫助並拯救她們才對」、「看到他們就討厭！如果他是我的鄰居，我一定覺得很討厭」等。
由於荒井經歷與一般官僚不同，平步青雲速度顯示獲得重用，但此番言論受到外界強力批評，儘管荒井事後緊急加開記者會，否認自己如媒體所言脫口「看到同性戀就討厭」的這番話，但確實有用了「讓大眾誤解的詞彙」，承認失言同時對自己的表達方式深感抱歉，「這些都是我的個人意見而已，今後一定慎言，會特別注意所有自身言行」。
不過相較過去更為激烈反對的社會風氣，岸田釋出「會對同性議題審慎應對」的態度，已經被外界認為視為不小的進展，然而會後竟然發生秘書官失言事件，引發社會大眾批評。岸田也在週六召開記者會表示，由於荒井發表的言論與政府的施政方針根本是背道而馳，失言行為過於離譜，決定將撤換荒井秘書官的職位以示懲戒。
立憲民主黨的國會對策委員長安住淳對此則痛批，岸田雖說要朝包容、多樣性的社會政策前進，但身邊秘書官的思維卻完全，這才公開地說了那些言論，「撤換是理所當然的。難怪，在實現多樣性的政策上沒有取得進展。」