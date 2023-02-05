中國2023年出口增速恐轉負！官方預計GDP實現5%增長
中國今年初宣佈大規模解封後，許多學者專家預期去年放緩的經濟增長將迎來反彈。根據中國社會科學院經濟研究所推算，今年疫情對中國經濟增長的擾動將趨弱，2023年GDP可能實現5.0%左右的增長。
國際中心楊智傑／綜合報導
中國社會科學院經濟研究所日前發佈了一份報告，這篇題名為《2022年中國經濟回顧與2023年經濟展望》的研究結果指出，考慮到疫情發生以來中國經濟各季度增速變化規律，以及去年、今年受疫情的影響，預計2023年中國一、二、三、四季度的GDP同比增速約為3.4%、7.2%、4.2%、5.2%。
報告分析，中國2023年在固定資產投資、基礎建設投資的增速會呈現小幅下降，製造業投資增速則呈現「前高後低」趨勢，相對來看全年增速下降幅度較大。至於房地產投資則與製造業相反，呈現前低後高趨勢，考慮到房地產同時具有投資品、消費品的雙重屬性，2023年房地產投資全年難有較大幅度增長。
另外，報告也稱由官方政策推動的基礎建設投資增速可能會領先於其它兩類投資增速，而在國際需求收縮、基數抬升影響下，中國的出口增加速度將呈現負增長，而在「外需走弱、內需走強」的情況下，淨出口對於中國經濟增長的拉動作用可能轉負。