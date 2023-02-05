《做工的人》電影版回歸！李銘順、柯叔元8樓走鋼樑腿軟
《做工的人》電影版集結影集版原班人馬全員強勢回歸，且移師興建中的台中國際會展中心取景，飾演電銲工人「阿祈」、「阿欽」兄弟組的李銘順與柯叔元，要站在一般住宅約8層樓高的鋼樑，帥氣演出高空電銲，嚇得兩人直呼「腿軟發抖」。
記者黃雅琪/綜合報導
因應這次的高空拍攝需求，李銘順、柯叔元開拍前都有上走鋼樑的訓練課程，更實際到工地現場，站在一般住宅約5層樓的高處，挑戰沿著鋼樑邊緣訓練行走20公尺。為了確保安全為第一優先，劇組全程安排專業人員指導協助，底下則是備有足以乘載90公斤重的安全防護網，且兩人必須全副武裝配戴工作安全帽、安全帶及反光背心，更要扣緊兩個掛鉤在安全繩索上，不容一絲馬虎。
由於此次高度比影集的工地還要高，劇組特別出動3台吊車進行拍攝。當天李銘順、柯叔元搭乘吊車上去時，才發現自己被放在比練習時還要高的位置，站在一般住宅約8層樓高的鋼樑上，高度的感受更加強烈！柯叔元坦言：「當然還是會怕啊！畢竟這真的比我們上次的高度還高很多，而且下面是空的只有防護網，你沒有上去過千萬別說你去過，在上面真的是會感覺到腿軟！」
面對工地高空作業上、下不易，苗可麗笑說：「我想說他們有沒有包尿布，不然上去就不能下來耶，下來很麻煩！」拍攝長達2個小時半，李銘順、柯叔元一直待在工地的鋼樑上，等到拍攝完畢才能回到平地，真正痛苦的是太陽很曬，加上工地沒有任何遮蔽物，兩人形同整整曝曬2個半小時。拍攝完畢回到平地時，兩人整張臉通紅、滿身大汗，甚至頭髮都濕了，真正體會到工人的辛苦。《做工的人》電影版將於3月31日上映。