許富凱煎熬父狀況很差！靠呼吸器強撐 帶爸親筆信盼奇蹟
許富凱自4日起連續2天在高雄衛武營舉辦「「大玩樂家2-《洪一峰 x 簡文彬 x 許富凱跨樂衛武營音樂會》」，他在首日音樂會後座談會時，透露72歲的爸爸人在加護病房，今（5）日音樂會結束後，接受訪問時，媒體關心他爸爸的狀況，他直言爸爸「狀態很不好」。
記者吳雨婕/高雄報導
許富凱提到爸爸狀況非常不好，「因為還有其他家人，不方便講事情的緣由，要尊重他們，我是在過年期間初八的時候，爸爸朋友傳照片來，（爸爸）在家裡地上急救，送醫這樣，我趕快趕回去南部一直到現在。」許富凱坦言很煎熬，因為爸爸隨時會離開，目前是靠著呼吸器在撐著，現在呈現腦死狀態，他形容：「但比植物人嚴重。」
被問到事前有感受到爸爸的異樣嗎？許富凱表示，「長輩吼，都會講不聽，老人家也不太喜歡去醫院，其實一直都有跟他講（去醫院），以往也有昏倒的經驗，之前是救護車再去打營養針，就回來了，這次就變成這樣。」他因此呼籲：「家裡有長輩一定要注意，營養一定要足夠。」許富凱直言從爸爸倒下至今，每天都在祈禱，希望爸爸的狀況能好轉，可是醫生都表示不樂觀，「我學著去接受這件事情，相信他就算離開了，也可以很快樂去另一個世界當天使。」
許富凱這兩天演出不僅身負演出壓力，還得扛起爸爸狀況不樂觀的狀況，雖然心力交瘁，但依舊堅強完成演出，他提到這兩天都把爸爸4年前寫給他的毛筆信帶在身上，當作護身符，撫平不安的情緒，他也透露這封信的內容：「他寫說『我知道你很辛苦，一直叫你學唱歌，都不能跟其他同學去玩，但為了你的前途只能這麼做』，他也一直叮嚀我不管什麼位置都不能驕傲。」信中爸爸明明答應「我跟媽媽會把身體照顧好」，結果卻住進加護病房，讓許富凱忍不住吐槽「直接打臉」。