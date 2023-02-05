葛斯齊將「衝去北京告張蘭」 笑喊汪小菲、張穎穎是真愛
狗仔葛斯齊日前開工曬出汪小菲多張在歡樂局與不同女子的親密照，喊話張穎穎清醒一點，而關於先前被張蘭指控收錢一事，葛斯齊今（5）日現身台北國際書展，與主播張齡予一同宣傳自己新書《狗眼人間》時，強調過幾天就會飛到北京對張蘭提告誹謗，更說一定會告知汪小菲， 邀請他出來吃頓飯。
記者侯家瑜/台北報導
葛斯齊去年8月收到汪小菲提告的傳票，不滿他沒有遵守諾言，2人最後一次對話停在對方喊話要來台找小S，「不知道他有沒有封鎖我，但我相信他不會再來找我，因為他知道我都會把私訊曝光。」葛斯齊表示最快2月中旬，就會飛到北京對張蘭提告，並不擔心會被對方的粉絲攻擊，且這趟北京行皆由前公司贊助，而台灣部分去年也已經先行提告，但不清楚張蘭是否有收到傳票。
葛斯齊認為汪小菲遲早會來台，「因為他還有事業、S Hote，去年9月他就應該來台處理了，但他沒有來，從此可以得知他是會晃點的人。」也意有所指地說：「就連他身邊的人都說要來，只能透露她是女孩，其他我就不便多說了！」至於汪小菲與女友張穎穎，葛斯齊表示2人感情穩定，甚至是真愛，「不會分手啦！她的犧牲多少知道嗎？因為很多事都沒有公開。」