22歲女服務生變台灣女優！楚夢舒進軍美國 挑戰2大種馬
現年22歲台灣AV女優楚夢舒，雖然進入行業僅有短短的一年，卻因外型與演技備受關注，人氣知名度大漲，近日更登上被譽為「AV界告示牌（Billboard）」之稱的美國成人雜誌《AVN雜誌》訪問，而且下周就要進軍美國，讓大家相當期待。
娛樂中心/綜合報導
今年1月，在拉斯維加斯舉辦的「2023 AVN秀」，台灣女優楚夢舒以及「麻豆傳媒」團隊就立刻吸引到主辦單位《AVN雜誌》的關注，並以「台灣新人女優」為題專訪介紹楚夢舒首次踏上美國的感想。
楚夢舒大方表示，自己是個無法安靜的人，因此很開心能從女服務生轉行成AV女優，每次的拍攝經驗都感到新鮮又有趣，也可以和他人互動聊天，而談到這次能受邀參加美國的AV盛會，她也感到很興奮，不過因為停留時間短暫，沒有機會能跟美國男優合作感到可惜。但她透露，下周就要首度進軍美國拍片，讓她非常期待。
此外，報導也提到，22歲的楚夢舒雖然入行只有短短的1年，卻拍過多達30部以上的作品，而且都是跟亞洲男優合作，談到能跟美國男優交手，她則開心表示，和亞洲人不同，美國人比較活潑外向，能有不同的體驗非常有趣，同時也希望台灣成人產業能夠越來越好。報導也指出，楚夢舒要和2位知名男優「美國種馬」布朗森（Nathan Bronson）和史提爾（Codey Steele）合作拍片，也讓外界十分期待。（編輯：詹鎰睿）