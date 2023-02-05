大腸癌肝轉移比例逼近七成　怎樣治療才能救命？

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肝臟是腸癌最容易發生轉移的器官來自腸胃道的血液回流到心臟時，最先遇到的器官就是肝臟，因此若腸胃道有癌細胞，就會流到肝臟，致使肝臟為大腸直腸癌最常發生遠端轉移的器官。早期的肝轉移並沒有症狀，一旦確診罹患大腸直腸癌合併肝轉移，通常壽命僅剩數個月。
根據臺北榮民總醫院研究資料顯示，在收案1583例大腸直腸癌患者中，肝轉移有1068例約占67%，肺轉移則占38%，顯示大多數大腸直腸癌患者癌細胞容易轉移至肝臟，甚至可能同時轉移到肝與肺。
切肝＋消融 有望提升3倍存活期不同於其他癌症，大腸直腸癌肝轉移時，仍有機會靠手術移除腫瘤。林宏鑫指出，肝臟切除後仍能夠生長，對於一到三期患者，會建議優先進行切除肝臟手術，屬於可治癒型治療。在肝轉移患者中，會依患者身體狀況來評估後續治療方式，其中有2/3患者體力不錯、可以應付療程。
同時，多方介入能有效加強治療效果。根據數據顯示，基因未發生突變之大腸直腸癌第四期肝轉移病患，若無手術介入，平均存活期僅17個月；若患者不適合切肝手術，僅用化療加上消融去除癌細胞，平均存活期也能有38.13個月；藉由手術切除肝轉移腫瘤，平均存活期可提升至45.53個月；手術同時合併消融治療，平均存活期可拉長至49.93個月，相較無處置之患者可提升存活期約3倍。即使是基因突變之大腸直腸癌第四期肝轉移病患，也能有類似的情況。
１肝臟切除：
腫瘤若分布於肝臟兩側或單葉肝臟上時，可藉由局部切除保留部分肝功能。
２消融手術：
俗稱電燒治療的消融手術，透過針尖加熱燒灼單顆5公分或3顆3公分以下之腫瘤。
３輔助治療：
若腫瘤生長於肝臟大動脈、大靜脈等不利位置，或是腫瘤數量多，可先進行輔助性的化療與標靶藥物治療，成功控制並縮小腫瘤，再進行手術去除腫瘤。
預防大腸直腸癌 日常照護這樣做１均衡飲食
２規律作息
３定期篩檢
林宏鑫呼籲，50-74歲民眾可利用每2年1次免費的糞便潛血檢查，可檢測大腸瘜肉狀況，降低35%大腸癌死亡率。高風險族群應提早進行大腸內視鏡檢，包括年齡超過50歲、有腸道病史、有大腸癌家族病史、有潰瘍性腸炎、有家族瘜肉症等。
即使大腸癌細胞轉移到肝臟或肺部，目前仍有許多治療方式可供選擇，能接觸到越多線治療，存活期就會延長，「只要患者不放棄治療，醫生就不會放棄任何一個病人，有效率且有品質的存活下去。」
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56649
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