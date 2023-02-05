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台北國際書展圓滿落幕！史哲：這是一場盛大的文化重逢

▲「2023台北國際書展」於今（5）日圓滿落幕，文化部長史哲以「盛大的文化重逢」為此次書展留下註解。（圖／NOWnews資料照）
▲「2023台北國際書展」於今（5）日圓滿落幕，文化部長史哲以「盛大的文化重逢」為此次書展留下註解。（圖／NOWnews資料照）

記者鄭妤安／台北報導

「2023台北國際書展」於今（5）日圓滿落幕，6天的展期共計吸引超過50萬人入場，相較去年6月書展成長1倍，文化部長史哲表示，這個數字背後代表的是「無懼」，現在開始進入疫後生活，大家擁抱、交流，「這是文化力量的展現」，他更以「盛大的文化重逢」為此次書展留下註解，並指出，閱讀是一種療癒的過程，必須去掉有目的性的閱讀。

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台北國際書展今天閉幕，6天的展期共計吸引超過50萬人次參觀，相較去年6月的25萬人次成長1倍，較疫前2019年書展的58萬人次減少8萬。對此，史哲提到，過去停辦了兩年，去年辦在年中，參與的出版社有4成沒有參加，「所以從數字上來講當然就是double」，這個數字背後更重要的是大家無懼，現在開始進入疫後生活，大家擁抱、交流，「這是文化力量的展現」，先前疫情阻止大家的互動，所以這次的國際交流就是一種「文化重逢」，是疫後文化振興的開始。

他接續說道，透過文字、閱讀，以及人與人的交流，是沉澱和冷靜的最佳良方，史哲坦言，這幾天因為剛上任，焦慮、不安在所難免，但是很幸運恰巧經歷書展，在買書以及參與沙龍的過程中，對於這幾天不安、焦慮產生療癒的作用，透過文化可以建立自信，讓人能夠思考和明辨，「這是一場社會療癒過程。」

媒體問及「閱讀和演奏雙簧管，哪個比較舒壓？」他說，今天與行政院副院長鄭文燦討論到一個很重要的觀念，就是不要有目的性的閱讀，目的性的閱讀叫做教科書、叫做考試，而沒有目的性的閱讀，不管有沒有讀完、能不能一次讀完，或永遠讀不完，還是那本書其實只是放在一個空間裡，「我覺得那都是一個陪伴和療癒的過程，它是生活的一部分」，史哲直言，因為學校的關係，大家太把閱讀變得有目的性，所以必須去掉有目的性的閱讀。

此次書展共有33國參與，參展出版社達470家，其中，國內245家、國外225家，總展位數達1393個。參與作家方面，共有790名作家參與，國際作家占68名、國內作家則達722名。參與此次書展的國際人士總計432名，媒體則有來自美、英、日、菲、泰等9國，共計23名記者。另外，寒假期間參展師生數也頗為可觀，共有130團，總計3500名師生參與。

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