台北國際書展圓滿落幕！史哲：這是一場盛大的文化重逢

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他接續說道，透過文字、閱讀，以及人與人的交流，是沉澱和冷靜的最佳良方，史哲坦言，這幾天因為剛上任，焦慮、不安在所難免，但是很幸運恰巧經歷書展，在買書以及參與沙龍的過程中，對於這幾天不安、焦慮產生療癒的作用，透過文化可以建立自信，讓人能夠思考和明辨，「這是一場社會療癒過程。」
媒體問及「閱讀和演奏雙簧管，哪個比較舒壓？」他說，今天與行政院副院長鄭文燦討論到一個很重要的觀念，就是不要有目的性的閱讀，目的性的閱讀叫做教科書、叫做考試，而沒有目的性的閱讀，不管有沒有讀完、能不能一次讀完，或永遠讀不完，還是那本書其實只是放在一個空間裡，「我覺得那都是一個陪伴和療癒的過程，它是生活的一部分」，史哲直言，因為學校的關係，大家太把閱讀變得有目的性，所以必須去掉有目的性的閱讀。
此次書展共有33國參與，參展出版社達470家，其中，國內245家、國外225家，總展位數達1393個。參與作家方面，共有790名作家參與，國際作家占68名、國內作家則達722名。參與此次書展的國際人士總計432名，媒體則有來自美、英、日、菲、泰等9國，共計23名記者。另外，寒假期間參展師生數也頗為可觀，共有130團，總計3500名師生參與。