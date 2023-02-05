台灣燈會主燈「玉兔壯彩」藏郭婞淳萌臉 各展區亮點曝光
睽違23年重返台北的台灣燈會「光源台北」今（5）日正式點燈，首創高達22公尺的主燈「玉兔壯彩」展現Robot科技造型，竟藏有奧運金牌選手「郭婞淳萌臉」，超級吸睛。受到民眾熱論的，還有捷運國父紀念館站1號出口處的《光兔現蹤》作品、北市府大樓中庭的巨型軟萌《兔兔餐包》，以及信義商圈「未來展區」充滿趣味互動的各式作品，尤以全聯打造的《光鑰未來》迷宮最令人驚艷。
記者蕭涵云/台北報導
「光源台北」台灣燈會光是中央展區便設有一座主燈、三座副燈以及六大多元主題燈區，是人潮最集中之處；今晚正式點亮主燈「玉兔壯彩」，由藝術家李明道操刀，首創高達22公尺的Robot造型科技玉兔主燈，是睽違4年後再度回歸值年生肖的造型。最讓人驚喜的，莫過於透過捕捉奧運金牌選手郭婞淳的臉部動作，為「玉兔壯彩」的機械兔兔帶來萌臉與生動的笑容，並搭配金曲音樂人陳建騏創作的主題音樂，突破以往自由變換出精采聲光秀。將於燈會期間每晚6點至9點30分，每30分鐘上演。
由多次參與日本瀨戶內國際藝術節的日裔巴西籍藝術家大岩奧斯卡（Oscar Oiwa），所打造的《光兔現蹤》則位於捷運國父紀念館站1出口處，巨大的超萌玉兔仰望著地球的可愛模樣，人氣也相當高，成為熱門打卡景點。而北市府大樓中庭的軟萌《兔兔餐包》，由數隻巨型嫩Q兔兔堆疊擠在一起，一旁還有慵懶趴地兔兔和四腳朝天的ㄎㄧㄤ兔，也被不少民眾視為Q萌必拍。
最多人期待位於信義商圈的「未來展區」，匯集各大國際知名品牌與企業集團之作，由全聯打造的《光鑰未來》迷宮，高達12公尺約4層樓高的LED光塔，扮演迷宮中的引路人，象徵開啟未來的鑰匙，光柱內則運用鏡子反射光影，打造穿越時空且無限延伸的視覺感受，最令人驚艷。呼應2023台灣燈會，台北101變身成世界最高花燈，聯手北市府共演光雕。
還有西班牙兄弟檔設計師BROSMIND全新創作的《光能使者》角色，靠著民眾踩腳踏車的動力，可使主題燈座燈光變換；結合塗鴉藝術與音樂光影的《星海公車》，乘客一坐就能啟動「太空之旅」；民眾踩上科技夢幻的《宇宙舞池》LED地板，則可喚醒燈光變化；以螢光彩繪設計打造繽彩豔麗的《數碼派對》電音舞台，民眾可自由運用電音舞曲，發揮創意加入數碼音效；展示學生、新銳設計師、新銳藝術家創作的《午夜櫥窗》，安排了跨領域表演的沈浸式體驗，眾多充滿互動趣味的作品，都成為台灣燈會亮點。