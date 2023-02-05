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泰國F4票房完售　Bright約3000名粉絲看電影

▲泰國F4左起Dew、Bright、Win、Nani出席見面會。（圖／IME Group）
▲泰國F4左起Dew、Bright、Win、Nani出席見面會。（圖／IME Group）

記者羅凌筠/台北報導

以《流星花園》爆紅的泰國F4成員Bright、Dew、Win、Nani今（5）日在台北TICC舉辦《Shooting Star Asia Tour》見面會，3000張門票完售，4人分享在台灣享用到的美食，Dew、Win喜歡珍珠奶茶，Nani熱愛麻辣火鍋，Bright已經是第2次來台灣，他對第1次訪台吃到的臭豆腐念念不忘，巧妙形容：「太特別了一點。」

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Win 15歲來過台灣留學2個月，聽到台下粉絲大喊他的中文名字「林漢洲」，馬上親切說「你好」，當主持人問到Bright對去年《SIDE BY SIDE》演唱會的印象？Bright說：「要我定義的話，那是最開心的一場演唱會。」Win秒用中文接話：「一樣。」Bright轉過頭去問「一樣」是什麼意思？只見Win悄悄低語解釋，現場當起Bright的中文老師。

▲Bright收到3000名粉絲邀約看電影。（圖／IME Group）
▲Bright收到3000名粉絲邀約看電影。（圖／IME Group）
情人節將至，Bright透露自己的計畫：「我想帶女友去動物園、看電影，不過還沒有對象。」3000名粉絲熱情響應舉手報名，Bright也欣然應允，「那就大家一起去吧！」進入F4互相講述優點的環節時，Nani說Win肌肉很大，Dew說自己喜歡Win的心，因為Win是很勇敢的人，而成員一致公認Bright的嘴唇迷人，Bright聽了笑說：「嘴巴不是拿來給大家看，它有別的功用。」作勢送出空氣飛吻。

▲Win親民用中文和台灣粉絲互動。（圖／IME Group）
▲Win親民用中文和台灣粉絲互動。（圖／IME Group）
而被Bright爆料很會玩遊戲的Win，反而在骰子遊戲和Nani都輸了，Win被罰要近距離靠近Bright講出他的優點，Win說：「很聰明，你今天很好看。」聽到全場鼓譟不夠近，Win大方搭上Bright肩膀，台下爆出高分貝尖叫，等到換Nani被罰要近距離靠近Dew時，Bright在一旁起鬨：「Closer.」Nani笑說Dew很棒，被Dew吐槽：「好像哥哥在跟弟弟說話。」

Bright、Dew、Win、Nani也依序準備SOLO歌曲《My ecstasy》、《In the Wind》、《One More Chance》、《Best Life》，展現不同的魅力，最後大合唱《流星花園》的原聲帶《Shooting Star》，為活動畫下句點，F4要價1萬元的VVIP門票，限量23張完售，以全場平均票價3800元計算，票房收入約1千萬元上下。

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