黃曉明無名指驚見鑽戒！離婚1年被爆復合Angelababy
45歲男星黃曉明去年和Angelababy離婚，明星夫妻檔終結7年婚姻，震撼整個娛樂圈，更傳出另結新歡，與網紅葉珂爆出新戀情，最近他在微博曬出新年和家人的合照，親密依偎著年長的姥姥，共享天倫之樂，沒想到右手無名指上卻有一顆顯眼的鑽戒，格外引人注目，因此傳出與Angelababy復婚消息！
記者江芷稜/綜合報導
老家在山東的黃曉明，私下非常孝順，由於工作忙碌，與家人見面機會不多，但每逢過年佳節總會曬出與家人的合影，他1月底分享了幾張春節和家人歡聚的照片，身上穿著紅色衣服，看起來非常喜氣洋洋，很有年味，儘管是個大明星，黃曉明仍像個孩子一樣，乖巧把頭靠在姥姥身上，溫柔抱著媽媽合影，畫面非常溫馨，獲得3萬多網友按讚。
不過，令人驚訝的是，離婚1年的黃曉明，親密摟著姥姥時，右手的無名指上竟戴著一個顯眼的鑽戒，被推測仍是已婚身分，由於他與Baby和平宣布分手，雙方都未口出惡言，分開後仍彼此分擔陪伴孩子責任，媒體還偷拍到黃曉明深夜現身在女方家裡留宿，關係相當緊密，因此網友質疑黃曉明、Baby悄悄復婚，堪稱「世紀大復合」，相當看好他們未來發展，也有粉絲懷疑黃曉明的結婚對象可能是葉珂，只是礙於輿論不願公開。