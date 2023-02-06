新加坡「80％人住組屋」台灣能效仿？他曝2難題：不可能

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而竹市議員曾資程近期正在新加坡進行考察，並指出「超過80%以上的新加坡居民，住在政府興建的組屋裏」，同時點出新加坡徹底落實「住者有其屋」的關鍵3因素：
第一個就是中央公積金制度，投入就業市場的國民從所得中提撥20%上繳中央公積金，另外雇主提撥17%，新加坡公民具備購買組屋條件時，可以從公積金提領頭期款，政府也會針對首購組屋的公民給予補助，每個月的房貸可以從公積金支付。
第二個是政府興建的組屋，公民取得99年的居住權，土地所有權仍屬國家所有，政府負責組屋的管理與修繕。
第三個是新加坡的土地90%以上為國有土地，取得土地的成本較低，某種程度杜絕土地炒作的空間。
新加坡完善的住宅政策令人稱羨，但有辦法全套複製到台灣嗎？曾資程議員坦言「兩國住宅政策的形成有其歷史脈絡，新加坡住宅政策成功的關鍵因素，短期間台灣無法做到，例如中央公積金制度，而90%以上土地國有，顯然也是不可能的。」
曾資程也認為，台灣如何落實居住正義和抑制房地產炒作，應該是兩個面向的議題，「盤點公有土地調查各地區需求，興建只租不賣平價租金的青年社會住宅、租金補貼等，至於房價應透過貨幣政策、財政政策及租稅政策合宜調控，抑制惡性循環的房地產炒作。」（編輯：潘毅）