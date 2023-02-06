福原愛不倫戀首道歉！和解聲明惹怒前妻 秒刪文章網傻眼
日本桌球好手福原愛前年爆發不倫戀，與台灣選手江宏傑離婚，改與橫濱男交往，兩人目前在東京的豪宅同居，她自此深陷出軌疑雲，與對方前妻打侵害配偶權官司，其工作室去年11月15日發出聲明，表示與橫濱男前妻達成和解，否認外遇一事，企圖平息輿論，未料她昨（5）日凌晨再度發表3點聲明，透露之前的中文聲明與日文版和解書有些差異，特地向女方道歉，不過稍後又秒刪，引發網友熱議。
記者江芷稜/綜合報導
據日媒報導，當初福原愛與橫濱男在雙方都有婚姻的前提下，私下約會出遊，明知對方已婚身分，她還寫過多封情書給對方，署名「最愛你的笑容的小愛」，撩男行為被前妻A女抓包，一狀告上法院，不過A女也曾私下向她索討5,000萬日幣（約1,200萬元台幣）賠償費，反被抓到把柄，指控是勒索行為，最後兩個女人不再為難彼此，決定私下和解。
福原愛去年11月在微博發表中文聲明，表示雙方糾紛已經解決，並撇清出軌責任，指稱日媒報導並非事實，列出2人當初和解的3點聲明，包括「和橫濱男的關係不屬於出軌」、「知道橫濱男已婚後，也沒有要與原告爭奪的意圖」、「福原愛的行為不能稱為不當的介入婚姻」，企圖洗白形象。
不過，她5日凌晨又發表道歉文，承認聲明裡所提及的「原告並未完全了解事實」、「不存在破壞原告婚姻」的表述，與日文和解書有一部分存在差異，對A女造成困擾，特此公開道歉，並附上完整日本版本聲明，但發文不久後又秒刪，反反覆覆態度令粉絲一頭霧水。