不清楚酒後騎微型電動二輪車違法 遇警攔查酒測超標送辦
「有喝一點！」高市警局苓雅分局凱旋路派出所員警日前於轄區執行巡邏勤務時，發現騎乘租賃「微型電動二輪車」的張姓婦人行車不穩、右轉同慶路未使用方向燈，隨即上前攔查。警方依規定須實施酒測，酒測值超標。張婦表示，不清楚喝酒騎微型電動二輪車已然觸法，在員警向其解釋後，全案詢後依公共危險罪移送偵辦！
記者郭凱杰／高雄報導
苓雅分局凱旋路派出所員警夏啟銓、陳東楷於2月4日上午6時45分執行巡邏勤務時， 行經同慶、凱旋路口發現騎乘租賃「微型電動二輪車」的張姓婦人行車不穩、右轉同慶路未使用方向燈，員警遂上前攔查，在員警盤查過程中，突然聞到陣陣酒味，詢問其是否飲酒時，張女自稱「有喝一點」，警方告知依規定須實施酒測，張女配合酒測，呼氣酒測值超過法定標準值為「公共危險犯」。
員警於現場向其宣讀各權利後，張姓婦人卻不清楚喝酒騎微型電動二輪車已然觸法，在員警解說後，才知道原來已然觸法，而女子呼氣酒測值逾法定標準值，全案詢後依公共危險罪移送偵辦！
苓雅分局表示，「微型電動二輪車」係屬於「動力交通工具」，酒後騎乘上路酒測值超標，就可能面臨罰鍰或遭送辦，提醒民眾，切勿認為酒後騎乘微型電動車就未違反規定，切記「酒後不上道」才是保障自己與他人安全的最高原則！