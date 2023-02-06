台灣燈會東區延伸至信義區 百貨業者估帶動業績成長2成
台灣燈會在22年後，今年回歸台北共分為4大展區，自東區延伸至信義區，周邊百貨業者也摩拳擦掌搶商機。其中位於東區商圈光展區起點的百貨公司，在復興館廣場前展出的是由知名裝置藝術家陳普打造近12米高的巨型作品，吸引民眾打卡拍照。業者樂觀預期人潮回籠，推估燈會展覽期間，應可創造較去年同期成長20%以上的業績。
記者許家禎／台北報導
遠東SOGO百貨復興館為這次台灣燈會光展區起點，廣場前展出的是由知名裝置藝術家陳普打造近12米高的巨型作品「Future shuttle 未來．穿梭．兔子洞」，只見這隻巨型兔子由百貨大門口洞竄出，吸引民眾圍觀拍照打卡。另外，在忠孝館前則設置藝術家吳麒的創作，大型兔子造型充氣裝置「Hi Hide」，為開放式作品，可走入其中「拍手」互動。
遠東SOGO百貨指出，今年燈會跨越春節及情人節檔期且適逢學生寒假期間，展覽期間預估將吸引許多來百貨逛街的民眾拍照合影，因此趁勢於即日起至2月19日推出打卡送美食折價券的集客活動，預估燈會展覽期間，應可創造較去年同期成長20%以上的業績。
無獨有偶，統一時代百貨台北店則在2樓夢廣場打造「樂高送玩迎兔年」闖關體驗打卡活動一起共襄盛舉，更首度推出線上AR賞燈活動「賞燈兔給樂」結合樂高元素，呈現AR擴增實境樂高兔年虛擬場景，互動體驗超萌兔年AR特效，白天夜晚還有不同驚喜，邀請民眾線上線下一同賞燈遊玩。
新光三越台北信義新天地則打造「HUG YOU光環．兔年燈展」，尤其2023兔年主燈「擁抱未來HUG YOU」座落於台北信義新天地A8北大門，4米高的HUG兔主燈由4隻萌兔組成。今年展區更首次結合業者的數位互動體驗，像是座落於A9的「夢想禮物TO YOU」燈區，民眾擁抱黃色HUG兔，黃兔隨即綻放彩色光芒。