凪Nagi豚骨拉麵十週年推「蚵仔煎王」　限1週2500碗開搶

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ラーメン凪Nagi曾以「每週推出一種新口味拉麵」在東京創下瞬間爆紅紀錄後，更趁勝追擊「一年365天每日一麵」的超狂活動，至今已推出破千款限定王拉麵；以「用拉麵跟全世界交朋友」精神，打造充滿異國風味的泰王、北海道王、義大利王，或是結合當令食材的蟹王、番茄王、萬聖節王等，一時蔚為風潮。
2019年創辦人生田智志主廚便曾來台打造，全球首款以台灣命名並以台灣食材創作的「台灣王」拉麵，引爆全台拉排隊熱潮。如今歡慶品牌來台十週年紀念，生田主廚再度為台灣打造融合在地風味的拉麵，他受訪時表示，「來台灣多次嚐到夜市蚵仔煎令他印象深刻，對台灣蚵仔的新鮮程度與美味相當驚艷」，因此以蚵仔煎作為新口味「蚵仔煎王」的核心概念。
「蚵仔煎王」以豚骨加入大量新鮮東石蚵仔熬煮而成豚骨清湯為基底，放入由日本製麵職人監修、口感Q彈細緻的胡椒太麵；發揮創意將台灣蚵仔煎結合日本玉子燒，以新鮮東石蚵仔搭配日本北海道帆立貝製成「蚵仔燒」，並於表面再堆疊上香氣四溢的招牌豬腩肉；最後灑入經典的豐厚油脂及大量蔥花，創新出台味十足的「蚵仔煎王」限定拉麵。
據業者透露，個性活潑的凪Nagi創辦人生田智志主廚Ikuta Satoshi，為了十週年活動特地來台舉辦粉絲見面會，「還有鐵粉詢問可否自備T恤請主廚簽名」，饕客們參與程度相當踴躍。生田主廚明白疫情過後在家自煮麵食成為風潮，但認為「要親臨餐廳才能感受現點現做美食熱騰騰的美味魅力」，因此店內堅持叉燒豬腩肉要入碗前才現切，拉麵上桌前才灑入油花，維持最強豚骨拉麵的精髓。
ラーメン凪Nagi「蚵仔煎王」於2/6～2/12全台店鋪限時限量發售，限時1週、限量2500碗開搶。凡2/6～2/19於FB粉絲團貼文底下留言祝福Nagi十週年生日快樂，便有機會抽中價值240元「拉麵兌換券」；2/22～2/28於FB粉絲團貼文底下留言回答活動問題， 便有機會抽中由ラーメン凪Nagi豚骨拉麵創辦人「生田主廚親簽版達摩」。