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凪Nagi豚骨拉麵十週年推「蚵仔煎王」　限1週2500碗開搶

▲最強豚骨拉麵ラーメン凪Nagi來台十週年，創辦人生田智志主廚（Ikuta Satoshi），特別以台灣小吃「蚵仔煎」為靈感，結合日本玉子燒，研發出台味十足的「蚵仔煎王」限定拉麵，限時1週於全台店鋪限量2500碗開搶。（圖／記者蕭涵云攝）
▲最強豚骨拉麵ラーメン凪Nagi來台十週年，創辦人生田智志主廚（Ikuta Satoshi），特別以台灣小吃「蚵仔煎」為靈感，結合日本玉子燒，研發出台味十足的「蚵仔煎王」限定拉麵，限時1週於全台店鋪限量2500碗開搶。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

最強豚骨拉麵ラーメン凪Nagi慶祝登台十週年，熱愛台灣美食的創辦人生田智志主廚（Ikuta Satoshi），特別以在地小吃「蚵仔煎」為靈感，將大量東石蚵仔融合豚骨湯頭，搭配台灣蚵仔煎結合日本玉子燒而成的「蚵仔燒」，研發出台味十足的「蚵仔煎王」限定拉麵，今（6）日起至2/12，限時1週於全台店鋪限量2500碗開搶。參加官方粉專活動將有機會獲得「免費拉麵兌換券」及「生田主廚簽名達摩」。

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以濃郁湯頭於日本連年獲得TRY拉麵大賞與各大拉麵評鑑冠軍的ラーメン凪Nagi，有「最強豚骨拉麵」之稱。平時店內以「豚王」、「赤王」、「翠王」、「黑王」作為拉麵經典四大天王；並採用客製化點菜單，讓客人可以自由組合自己喜愛的拉麵口味，受到不少饕客追捧。

ラーメン凪Nagi曾以「每週推出一種新口味拉麵」在東京創下瞬間爆紅紀錄後，更趁勝追擊「一年365天每日一麵」的超狂活動，至今已推出破千款限定王拉麵；以「用拉麵跟全世界交朋友」精神，打造充滿異國風味的泰王、北海道王、義大利王，或是結合當令食材的蟹王、番茄王、萬聖節王等，一時蔚為風潮。

2019年創辦人生田智志主廚便曾來台打造，全球首款以台灣命名並以台灣食材創作的「台灣王」拉麵，引爆全台拉排隊熱潮。如今歡慶品牌來台十週年紀念，生田主廚再度為台灣打造融合在地風味的拉麵，他受訪時表示，「來台灣多次嚐到夜市蚵仔煎令他印象深刻，對台灣蚵仔的新鮮程度與美味相當驚艷」，因此以蚵仔煎作為新口味「蚵仔煎王」的核心概念。

▲凪Nagi豚骨拉麵十週年限定，台灣獨家「蚵仔煎王」拉麵。（圖／記者蕭涵云攝）
▲凪Nagi豚骨拉麵十週年限定，台灣獨家「蚵仔煎王」拉麵。（圖／記者蕭涵云攝）
▲凪Nagi豚骨拉麵創辦人生田智志主廚（Ikuta Satoshi），熱愛台灣美食，為十週年活動特別來台展現親和力。（圖／記者蕭涵云攝）
▲凪Nagi豚骨拉麵創辦人生田智志主廚（Ikuta Satoshi），熱愛台灣美食，為十週年活動特別來台展現親和力。（圖／記者蕭涵云攝）
「蚵仔煎王」以豚骨加入大量新鮮東石蚵仔熬煮而成豚骨清湯為基底，放入由日本製麵職人監修、口感Q彈細緻的胡椒太麵；發揮創意將台灣蚵仔煎結合日本玉子燒，以新鮮東石蚵仔搭配日本北海道帆立貝製成「蚵仔燒」，並於表面再堆疊上香氣四溢的招牌豬腩肉；最後灑入經典的豐厚油脂及大量蔥花，創新出台味十足的「蚵仔煎王」限定拉麵。

據業者透露，個性活潑的凪Nagi創辦人生田智志主廚Ikuta Satoshi，為了十週年活動特地來台舉辦粉絲見面會，「還有鐵粉詢問可否自備T恤請主廚簽名」，饕客們參與程度相當踴躍。生田主廚明白疫情過後在家自煮麵食成為風潮，但認為「要親臨餐廳才能感受現點現做美食熱騰騰的美味魅力」，因此店內堅持叉燒豬腩肉要入碗前才現切，拉麵上桌前才灑入油花，維持最強豚骨拉麵的精髓。

ラーメン凪Nagi「蚵仔煎王」於2/6～2/12全台店鋪限時限量發售，限時1週、限量2500碗開搶。凡2/6～2/19於FB粉絲團貼文底下留言祝福Nagi十週年生日快樂，便有機會抽中價值240元「拉麵兌換券」；2/22～2/28於FB粉絲團貼文底下留言回答活動問題， 便有機會抽中由ラーメン凪Nagi豚骨拉麵創辦人「生田主廚親簽版達摩」。

▲將台灣蚵仔煎結合日本玉子燒，以新鮮東石蚵仔搭配日本北海道帆立貝製成「蚵仔燒」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲將台灣蚵仔煎結合日本玉子燒，以新鮮東石蚵仔搭配日本北海道帆立貝製成「蚵仔燒」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲生田主廚現場示範台味十足的「蚵仔煎王」限定拉麵，最後灑入豐厚油脂為品牌經典。（圖／記者蕭涵云攝）
▲生田主廚現場示範台味十足的「蚵仔煎王」限定拉麵，最後灑入豐厚油脂為品牌經典。（圖／記者蕭涵云攝）
▲生田主廚（藍衣者）與團隊正經合影。（圖／記者蕭涵云攝）
▲生田主廚（藍衣者）與團隊正經合影。（圖／記者蕭涵云攝）
▲下一秒展現詼諧幽默感，搞笑入鏡，大展親和力。（圖／記者蕭涵云攝）
▲下一秒展現詼諧幽默感，搞笑入鏡，大展親和力。（圖／記者蕭涵云攝）

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