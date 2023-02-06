制霸樂壇！碧昂絲打破歷史紀錄 是獲最多葛萊美獎歌手
第65屆葛萊美獎頒獎典禮於今（6）日（美國時間5日）在美國洛杉磯Crypto .com Area登場，「最佳舞曲／電音專輯獎」由碧昂絲榮獲，而就在這個瞬間，碧昂絲打破歷史紀錄，成為葛萊美獎獲獎最多的音樂人，不過截至目前由於獎項尚未頒完，所以碧昂絲的獲獎數繼續累積中。
記者吳雨婕/綜合報導
在今天以前，史上榮獲最多葛萊美獎的音樂人是古典音樂大師喬治蕭提（Georg Solti），生涯保持最多葛萊美獎獲獎紀錄是31項，而今年入圍9項大獎的天后碧昂絲（Beyoncé ），在奪下「最佳R&B歌曲」（Best R&B Song）時，已經追平當年喬治蕭提的紀錄，不過因為當時因為塞車在路上，所以她無法親自領獎，她抱走「最佳舞曲／電音專輯」（Best Dance/Electronic Music Album）後，更是直接打破歷史紀錄，成為葛萊美獎獲獎最多的音樂人，讓全場激動不已。
碧昂絲在領「最佳舞曲／電音專輯獎」時，表示試著情緒不要太激動，想要好好感受這個夜晚，除了謝謝上帝外，也感謝她的叔叔，「 謝謝父母一直愛護著我，謝謝我的先生、小孩。」還特別感謝了多元性別族群。