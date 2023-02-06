義联集團加碼投資高屏地區　分兩階段進行

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第一階段之投資計畫包含，燁聯鋼鐵之設備更新與新增投資案；燁輝企業及其轉投資事業之設備更新與擴廠投資計畫；燁興企業岡山廠及屏南廠設備更新與擴建計畫；以及「屏東縣健康產業園區」，規劃內容主要區分為產業一(醫療用)和產業二(支援產業)兩部分。其中產業一醫療園區面積約占32,000多坪，計畫投資金額預估約為92億元，產業二面積約占11,000多坪，計畫投資金額預估約為54億元。
第二階段之投資計畫則包含，「義大休閒農場」基地位於義大世界東北側，總面積約25公頃分兩期申請開發，計畫投資金額估計約45億元。另外也申請開發「義大產業園區」（計畫投資金額估計約406億元）基地位於義大世界西側，開發總面積約30公頃。規劃內容主要為招商產業，包含精密電子、生物科技、醫療器材、保健食品等，建築面積約為11萬坪（不含停車場）；另外也規劃有附屬項目包含大型兒童樂園、青少年遊樂、全台最大室內滑雪場、滑雪景觀飯店、寵物旅館、水樂園、觀光高塔等，建築面積約為3.2萬坪（不含停車場），是台灣唯一兼具推動產業高值化與帶動觀光的大型投資案。本案已向政府提出申請，若計畫獲得核准後，則將展開分期分區開發建設工作。