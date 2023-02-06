史丹利將轉戰YT直播？黑膠封嘴「講錯話」遭Twicth永Ban
實況霸主史丹利將轉戰YouTube？曾代表台灣戰隊台北暗殺星（TPA）奪下《英雄聯盟》S2世界冠軍的史丹利，在卸下選手身份後轉戰實況界並把Twicth（圖奇）頻道經營的有聲有色，不過前陣子才鬧出與館長健身房合約風波的他，昨（5）日晚間突然在實況中自爆被Twicth永Ban，主因則是史丹利在某次實況中將觀眾抖內的「你把路西恩講成尼X」內容唸出，被Twicth判定言論帶有仇恨言論，消息一出引起熱議，史丹利也宣布自己未來將轉往YouTube直播。
記者張志浩/綜合報導
史丹利昨日晚間突然在Twicth以「史丹利已經遭到Twitch永久禁言 要被永ban囉，今天最後一次在圖奇直播，下禮拜要看直播的YT見」的標題開啟直播，實況中史丹利打完一場英雄聯盟後，便播放自己日前直播畫面解釋自己被永Ban的原因，就是因為講出「尼X」兩個字；史丹利表示，自己已和Twicth方溝通，但仍無法挽回被Ban台的事實。
史丹利接著指出，自己只是下意識講出觀眾抖內的內容，並沒有想太多，反正「這1、2個月本來就有想離開（Twicth）的意思了，我覺得被Ban是剛好，真的是剛好」，史丹利甚至爆料，去年底參與寶可夢活動時，就聽聞不少實況主想要連署和Twitch討論「文字獄」的問題，並奉勸還留在Twitc的各大實況主一定要時刻留意自己講出的每句話。
昨日實況尾端，史丹利甚至用黑色膠帶將自己的嘴巴封住，以免「最後一天在Twicth開台，結果播到一半就沒了」；消息一出也引起眾多網友討論，「這年頭各種網站花式BAN人、BAN帳號，也是一種瘋狂」、「我以為圖奇都是直接斬的，他怎麼能預先知道死期」、「沒辦法，人家規定就放在那邊」、「還是會跟著胖叔叔一起到YouTube的」。