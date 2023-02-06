國造潛艦原型艦9月下水 國防部：完成測評再下量產決策
國造潛艦原型艦預計9月下水，媒體報導，國防部規劃包裹編列特別預算，支應「潛艦2至8艘後續艦」、「軍用商規無人機量產」及「國造神盾巡防艦精進版」等三案。對此，國防部今（6）日澄清表示，待原型艦完成作戰測評，才下達量產決策，目前尚未展開預算編列。
記者呂炯昌／台北報導
國防部發布新聞稿指出，潛艦2至8艘後續艦屬建案作業，待原型艦完成作戰測評，方能下達量產決策，目前尚未展開預算編列。國軍軍用商規無人機量產，自決策起始即納列年度公務預算執行，從無編列特別預算之考量。
國防部指出，所謂「國造神盾巡防艦精進版」，目前並無相關建案；海軍「震海計畫」係綜合考量敵情威脅、建案規定及國防預算後，審慎評估辦理，以符合防衛作戰需求。國防部表示，國防施政依法執行，具備週延完整程序。籲請勿以片面資訊，臆測財務規劃，以免影響建軍備戰工作推動。
台灣民眾黨團總召邱臣遠今日受訪表示，民眾黨團大方向上當然支持全民國防、國防自主，但是很多細節必須說清楚，尤其是潛艦國造的紅區設備，國內能否掌握關鍵技術，國防部有必要說清楚講明白，在相關評估完成之前，就要編列3000億特別預算，這點他們是有所保留。