迷客夏2/8起「漲價5元」43品項變貴 同步感謝祭第2杯5折
開春後手搖飲也喊漲！去年才漲價過的迷客夏，今（6）日再度於官網發出漲價公告，「因應全球性通膨與人事管銷成本持續上升」，2/8（週三）起適度調整部分飲品售價。業者回應表示「主要受到運費、鮮奶價格持續上漲」，這次一共「有43品項漲價，平均調整幅度約5元」，去年已調整的紅茶及紅茶拿鐵則維持凍漲，以降低對消費者的衝擊。並同時於2/8～2/14推出限時感謝祭，凡消費每杯即贈「飲品第2杯5折」優惠券，希望留住消費者。
記者蕭涵云/台北報導
迷客夏再度於官網發出漲價公告指出，因應全球性通膨與人事管銷成本持續上升，為能永續經營，並持續提供高品質美味飲品與服務，從2023年2月8日起適度調整部分飲品售價，「各品類皆有微幅調漲5元；惟紅茶系列及部分單品都維持凍漲。綜合考量成本及市場競爭，此次單支飲品調整幅度為5元，平均漲幅為11-12%」。文末更表示「期盼您的體諒，您的持續支持，是我們堅持高品質產品與服務的動力」。由於迷客夏去年才漲價，不少網友聞訊直喊「吃不消」，吶喊「再買砍手」。
《NOWnews今日新聞》詢問業者，官方回應表示「主要受到運費、鮮奶價格持續上漲」，這次調整價格一共「有43品項漲價，平均調整幅度約5元」，而去年早已調整的紅茶及紅茶拿鐵則維持凍漲，以降低對消費者的衝擊。迷客夏為留住消費者，同時於2/8(三)～2/14(二)推出限時感謝祭，凡消費每杯即贈「飲品第2杯5折」優惠券，使用期間為2/15(三)～3/7(二)長達21天。