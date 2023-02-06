星雲大師辭世　侯友宜：永遠記得他的智慧法語

佛光山創辦人星雲大師5日傳出辭世消息，新北市長侯友宜今（6）日上午在臉書發文及受訪時都談到，星雲大師的智慧法語是他一生謹記在心的教誨，是留給台灣的瑰寶；永遠記得他講的「不忘初心，不請之友，不念舊惡，不變隨緣」，奉獻的心永遠是典範的學習，非常感恩他這一輩子為國家社會的穩定，讓國家更好。
記者吳嘉億／新北報導
侯友宜表示，星雲大師他的慈悲跟智慧，是讓國家社會能夠安定的重要力量，用包容跟關懷串起愛，讓國家更進步，這樣的一個自我犧牲跟奉獻，願意為我們國家來做他的理想目標的價值，奉獻的心永遠是典範的學習，也非常感恩他這一輩子都是為國家社會的穩定，讓國家更好。
侯友宜在臉書中提及，在星雲大師曾經訓勉的慈悲語錄中，他永遠記得這段文字，「不忘初心，不請之友，不念舊惡，不變隨緣」，效法菩薩保持不變的初心，以愛與包容、關懷的力量，奉獻自我、對待他人，這正是促進國家、社會安定祥和的暮鼓晨鐘，也是自己一生謹記在心的教誨。
侯友宜文章中提到，星雲大師創辦的佛光山，在全國各地從事急難救助、扶老育幼，濟弱扶貧不遺餘力，在新北市也有多處佛光山道場，連年舉辦寒冬送暖、物資捐贈、公益講座、祈福法會等活動，疫情期間，也非常感謝佛光山捐贈許多防疫物資，與國人齊心抗疫；表示在星雲大師的帶領下，佛光山就是台灣一股穩定人心、安定社會的重要力量。