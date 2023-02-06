過年刮刮樂狂輸！他和妻吵架突倒地 「心肌梗塞」險喪命
過年期間玩刮刮樂樂趣多多，但有賺有賠的風險也要好好評估，賠上身體健康實在划不來！一位50歲男子在春節期間頻頻買刮刮樂，但贏得少輸得多，進而導致與妻子發生爭吵，想不到吵架過程中，男子突然倒地失去心跳，緊急送往急診救治。收治病例的澄清醫院中港院區介入性心血管科主任張耿豪表示，患者2條冠狀動脈完全阻塞，另1條也阻塞70％，天冷、情緒激動再加上心血管品質不佳，讓發生心肌梗塞的風險飆升。所幸後來患者經緊急做心導管置放支架及低溫治療，才幸運救回一命。
記者張志浩/綜合報導
張耿豪表示，該案例男子從事業務員，過年期間瘋狂大買刮刮樂，並告訴妻子一旦刮中巨額獎金就可以不用再上班，但事與願違血本無歸，即使刮中小額獎金也決定抝下去，妻子心疼丈夫血汗錢而極力勸阻，卻引起丈夫的不快兩人大吵一架，丈夫突然倒地。
張耿豪提及，患者送進急診室急救雖恢復心跳，但仍無意識且有癲癇現象，初步判斷可能心跳停止有造成腦部缺氧，在急診室緊急處置後，立即安排心導管檢查確定心跳停止的原因，發現其右冠狀動脈及左迴旋支完全阻塞，只剩最後一條左前降支也有70％阻塞，經緊急置放血管支架後恢復血流暢通。
張耿豪說，治療初期雖打通3條冠狀動脈，但患者依然昏迷未醒，為保護患者的腦部，進一步進行低溫治療，以特殊的冷卻導管從患者的鼠蹊部置入中央靜脈，24小時不斷地以冷水循環降低血液溫度，保持體溫在攝氏33度，降低身體的新陳代謝，讓身體完全的休息，這才避免心臟因腦部長時間缺氧而成植物人的悲劇。
張耿豪提醒，有心血管疾病風險的人，有時因情緒太過激動，會造成心臟耗氧量突然提升，使心臟無法承受導致腦部缺氧而突然昏倒，而該患者因心血管原本已有兩條完全阻塞而不自知，因情緒太過激動，導致心臟病發，有更高的機率導致腦部缺氧，根本之道是要定期做心血管的健康檢查，發現有阻塞情形即早治療，因為心臟要跳動，有賴於冠狀動脈提供心臟血液跟氧氣，任何一條血管阻塞都會發生嚴重的心肌梗塞。