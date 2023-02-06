阿伯市場買菜車不見了　緊張尋車後暈厥

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臺中市政府警察局第三分局合作派出所巡佐賴志福、警員林剛平日前中午1點多獲報東區十甲旺市場有民眾需要協助，熱心的攤商向員警描述經過，一名77歲的胡姓阿伯稍早獨自騎車到市場買菜，準備回家時卻忘記機車停放位置，在市場內來回穿梭，找得氣喘吁吁仍是遍尋不著，最後才在攤商的協助下找到車，然而正當他準備騎車離開時，卻突然昏厥倒地不起，眾人驚嚇之餘也不忘趕緊幫忙報警。胡姓男子在救護人員到場後也逐漸清醒，旁人苦口婆心勸說仍是不願就醫進一步檢查，警方擔心若讓他獨自騎車返家恐又生意外，經其同意後聯繫女兒趕來現場。
等候期間，胡姓男子向員警表示自己是第一次發生這種情形，猜想可能是最近身體較為虛弱，加上早晚溫差大，剛才找不到車一時心急，造成血壓升高，才會身體不適。得知父親暈厥趕來現場的女兒也好心急，急奔至父親身旁確認其暫無大礙才鬆了一口氣，也向這群熱心民眾及員警表達感謝之意。
警方提醒，最近日夜溫差大，民眾請多留意自己的身體狀況，若有身體不適的情形，務必提高警覺儘早就醫，遇突發狀況可撥打119請求專業救護；同時提醒民眾，家人出門在外若曾發生失去意識等類似狀況，建議可讓家人隨身攜帶寫有救護相關資訊的救命卡，讓救護人員第一時間能夠給予適當的協助