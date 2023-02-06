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林依晨產後復出！搭「舊愛」耍狠當小三　搶許瑋甯男人

▲左起林依晨、許瑋甯、賀軍翔在《不夠善良的我們》是三角關係。（圖／公視）
▲左起林依晨、許瑋甯、賀軍翔在《不夠善良的我們》是三角關係。（圖／公視）

記者羅凌筠/綜合報導

生下愛女1年多的林依晨產後復出，主演徐譽庭擔任編劇、導演的公視影集《不夠善良的我們》。林依晨將突破以往角色飾演成功奪愛的第三者。2度與林依晨合作的導演徐譽庭承認，當年《我可能不會愛你》勇奪7座金鐘的成績壓力很大，而這次為林依晨量身打造的角色，是個有9歲兒子的人妻，情節中不僅有多場床戲，並且遊走於善與慾之間，林依晨3搭「螢幕情侶」賀軍翔，和許瑋甯、柯震東共同演出，預計將於年底上檔。

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▲林依晨（右）與許瑋甯在《不夠善良的我們》影集中飾演糾纏了12年的情敵。（圖／公視）
▲林依晨（右）與許瑋甯在《不夠善良的我們》影集中飾演糾纏了12年的情敵。（圖／公視）
許瑋甯將以叛逆性格詮釋「不討長輩喜歡」的愛情犧牲者。製作人詹子誼表示，許瑋甯將有許多「犧牲」，但目前需保密情節，只能透露「非常讓人心疼」。而導演徐譽庭為了促成與許瑋甯的合作，事先準備了一整篇的說詞，不料敬業的許瑋甯在看完劇本後，二話不說就答應演出，對因應情節安排的所有犧牲，毫不畏懼、照單全收。

▲賀軍翔（中）在《不夠善良的我們》不演帥哥。（圖／公視）
▲賀軍翔（中）在《不夠善良的我們》不演帥哥。（圖／公視）
男主角賀軍翔第一次與導演會面時，就遭遇了2小時的恐嚇：「這不是偶像劇、你在裡面不會是帥哥、被我磨戲會很辛苦…」。會面結束後徐譽庭私下跟製作人表示：「我覺得小美應該會拒絕。」沒想到第2天製作人就接到賀軍翔同意演出的電話，讓徐譽庭非常意外且感動，經過1個月的讀本、表演課後，徐譽庭很有信心的表示：「觀眾會看到嶄新的賀軍翔。」

男配角柯震東在劇中飾演科技工程師，在現今頗流行的共享辦公室裡，與許瑋甯成為「陪吃飯友」，一路從餐酒館吃到釣蝦場，幾乎場場戲都要吃。他將與林依晨、許瑋甯有多場精彩對手戲。製作人詹子誼表示，當時邀請柯震東演出男配角時非常很擔心他會拒絕，但他卻一點也不在意的回覆：「有什麼關係？！只要角色好就是好角色。」

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